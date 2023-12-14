10年亞裔增5倍 1年多32店 紐約長島市加速「亞洲化」

數據顯示，在2010年至2021年間，自我認同為「亞裔」的皇后區長島市(Long Island City)居民增加五倍，顯示長島市在加速「亞洲化」。(本報檔案照)

長島市 已成為紐約市亞裔 新的聚居區。數據顯示，在2010年至2021年間，自我認同為「亞裔」的皇后區長島市(Long Island City)居民增加了五倍，去年共有32家新店在長島市開業，其中大多數由亞裔小商家經營，顯示長島市仍在不斷加速「亞洲化」。

根據長島市合作社(Long Island City Partnership)提供的最新數據，在2010年至2020年間，長島市的人口增長了40％，比紐約市的增長率快五倍，長島市的就業增長速度也是紐約市的兩倍。而根據2021年8月公布的人口普查數據，在2010年至2021年間，自我認同為「亞裔」的長島市居民數量也增加了五倍。

紐約市房地產經紀公司現代空間(Modern Spaces)說，「亞洲化」是長島市地產市場的一個新趨勢，亞裔社區中已有許多居民將長島市視為自己的家，想要將長島市轉換為皇后區的「威廉斯堡」(Williamsburg)。

此外，在去年，長島市合作社的統計數據也顯示，長島市商業改進區(Long Island City BID)迎來了32家新企業進駐這個社區，自2007年以來，長島市的主幹街道之一傑克森大道(Jackson Ave.)由於新開發商及商家不斷湧入，步行流量也增加了逾300％。

32家新開商店中，大部分均由亞裔小商家經營，其中包括奶茶店沐白、中餐館井禮、西安名吃、網紅甜品店Spot Dessert Bar、火鍋店Joypot、生活用品零售店「特搜商城」、亞洲雜貨店Ai Mart、美容店Skin Philosophy等。檔次從一般到高端不等，但均瞄準年輕及中產的亞裔居民。

另一方面，長島市近年來的房市開發更不斷推陳出新，並持續有亞洲投資商的湧入，長島市混合用途的地目類型，使開發項目更為多樣化。位於波登大道(Borden Ave.)23-30號、計畫在明年竣工的「波登綜合樓」(Borden Complex)，由香港南豐集團與Innovo Property Group和Atalaya合作，將原址為44萬平方呎的物流配送中心，改造成工業空間、工作室及裝卸區齊聚的大型新興工業中心。