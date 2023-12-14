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李榮恩啟動助老計畫 為政府樓耆老提供智慧電鈴

記者許君達／紐約報導
紐約州眾議員李榮恩。(記者許君達／攝影)
紐約州眾議員李榮恩。(記者許君達／攝影)

曼哈頓下東城(Lower East Side)的顯利街社區之家(Henry Street Settlement)與州眾議員李榮恩(Grace Lee)13日聯袂宣布，將從明年年初開始啟動一項新的扶老計畫，為住在下東城政府樓內的長者免費提供300組帶有網路社交功能的智慧監控門鈴。

計畫獲得到亞馬遜公司、曼哈頓區長李文(Mark Levine)以及市房屋局(NYCHA)支持，軟硬體設備將由亞馬遜公司旗下的智慧生活服務商Ring捐贈。根據計畫，Ring公司將為接受贈送的用戶免費提供智慧門鈴及監控系統所需的軟體，還會為顯利街社區之家再捐贈1萬元用於技術支持和社區服務，設備安裝和使用方式教學將由顯利街社區之家旗下的青年社區響應服務隊(Youth Community Response Team)負責。

李荣恩說，具體的申請資格、申請方式等細節正在研究中，會在不久公布。

李荣恩說，這項計畫是在她大力幫扶下，東城低收入政府樓居民的競選承諾的一部分。她說，她的團隊在開展工作時發現，一些獨居老人缺乏家人陪伴，常被脆弱、隔絕個孤獨感籠罩，而捐贈的智慧型門鈴除了能夠保障安全外，還具備視訊功能，讓他們能與親朋或好友隔空互動。

顯利街社區之家執行長加爾薩(David Garza)表示將專門安排青年服務隊幫助老人上門安裝設備，既促進社區青年的就業，也是為了促進社區內的代際關係，讓老人能有機會與年輕人多溝通。

由於政府樓社區的治安狀況一直是公眾和居民關注的問題，市房屋局公共安全副主席賽克雷托(Chief Secreto)表示，智慧門鈴系統中自帶的監控攝影機對治安的提升大有作用，將會成為他工作上的好夥伴。

顯利街社區之家與州眾議員李榮恩聯袂宣布啟動新計畫，為政府樓社區耆老免費提供能監控...
顯利街社區之家與州眾議員李榮恩聯袂宣布啟動新計畫，為政府樓社區耆老免費提供能監控及社交的智慧門鈴。(記者許君達／攝影)

政府樓 亞馬遜 曼哈頓

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