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紐約客談／小班制目標 需要堅定執行力

紐約客談

2022年，紐約州議會以壓倒性多數通過了小班制法律，要求紐約市從今年開始，在五年內實現小班制。此舉在紐約市引來不少反對聲浪。有人爭辯說，小班制並不是真的很重要，因為一個好老師能把一個大班的學生都教好；還有人說，從某種程度講，小班制是不公平的，因為最需要幫助的學生已經有了足夠小的班級。

紐約市前市長彭博也加入戰團，這位在第一次參選市長的競選活動中曾呼籲小班制的前市長這次卻改變了主意，在多家媒體發表專欄文章認為，學生不需要更小的班級，而是需要更好的學校。彭博聲稱，為了實現小班制，紐約市到2028年將不得不多聘用1萬7700名新教師，人事費用將達到19億元。

支持的一方認為，小班制法獲得通過是因為市教育局正在接受16億元的州政府援助，以最終解決20多年前發起的「財政公平運動」(Campaign for Fiscal Equity)訴訟案。州高等法院在該案認定，由於班級人數過多，紐約市兒童被剝奪了接受基礎教育的憲法權利。從另一方面講，紐約實施下班制所需的新增資金和人員要遠遠低於彭博的估算，是可以落實的。

小班好還是大班好？這其實是一個不用回答的問題，當然是小班好，小班讓學生得到更多的關注和照顧，當然更有利於學生的成長，這也被眾多的研究數據證實。說小班制不好者，估計是為了達到其他目的。

不過，眼看著無證客不斷湧入紐約市，市長甚至不得不無差別地削減所有政府部門的預算，這時候談小班制，恐怕有空中樓閣的嫌疑。小班制可以作為一個近期或中期的目標，它需要市政府有堅定的執行力，甚至在市長換人的時候，也要將小班制作為一項首要任務。

紐約市 紐約州 預算

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