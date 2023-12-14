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市府蓋平價屋 紐約各社區將平衡

記者張心／紐約報導
市議長歐德思(左)提出的「公平住房架構」法案，將同市長亞當斯(右)9月底提出的「平價屋加增計畫合作」配合，解決紐約市可負擔住房不足的問題。(市府提供)
市議長歐德思(左)提出的「公平住房架構」法案，將同市長亞當斯(右)9月底提出的「平價屋加增計畫合作」配合，解決紐約市可負擔住房不足的問題。(市府提供)

上月中旬獲紐約市議會通過的「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案，13日經市長亞當斯(Eric Adams)簽字生效，規定全市60個社區在解決住房危機中扮演平等角色，確保各社區都興建足量的平價屋

市府表示，根據平價屋維權組織紐約住房會議(New York Housing Conference)統計，紐約市各社區存在隱形貧富差距，在負擔低收入人口上面扮演不公平角色。比如覆蓋曼哈頓中城的第四選區，七年中只建立了500套平價屋，反觀覆蓋布朗士區南部的第17選區，相同時間長度建造了8500套平價屋，差距之大令人震驚。

為了平衡這種差距，市議長歐德思(Adrienne Adams)去年底提出「公平住房架構」法案，確保全市各地區不分貧富貴賤，均得在解決住房危機中扮演平等角色。「在新法監督下，每個社區都得為平價屋建設做出貢獻，而且市政將優先開發可負擔性住房資源」。

新法案具體要求包括，市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)、市規畫局(Department of City Planning)要定期與相關機構合作，每五年為60個社區分別制定一份住房建設目標，同時設計出戰略公平框架，報告實現這一目標的阻礙和策略。

新法還要求當局專注於平價屋的建設與保護、反對隱形市政建設歧視政策、並對無家可歸情況嚴重的社區多加投資。與此同時，市房屋保護和開發局還可以為符合資質的平價屋居民，豁免信用背景調查。

市府表示，「公平住房架構」將緊密市長亞當斯9月底提出的「平價屋加增計畫」，力求未來十年左右新建10萬套全新可負擔住房，解決低收入群體、工薪階層打工人「住不起房」的難題。

獲紐約市議會通過的「公平住房架構」法案，13日經市長亞當斯簽字生效。(市府提供)
獲紐約市議會通過的「公平住房架構」法案，13日經市長亞當斯簽字生效。(市府提供)

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