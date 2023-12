市府蓋平價屋 紐約各社區將平衡

市議長歐德思(左)提出的「公平住房架構」法案,將同市長亞當斯(右)9月底提出的「平價屋加增計畫合作」配合,解決紐約市可負擔住房不足的問題。(市府提供)

上月中旬獲紐約市議會通過的「公平住房架構」(Fair Housing Framework)法案,13日經市長亞當斯 (Eric Adams)簽字生效,規定全市60個社區在解決住房危機中扮演平等角色,確保各社區都興建足量的平價屋 。

市府表示,根據平價屋維權組織紐約住房會議(New York Housing Conference)統計,紐約市各社區存在隱形貧富差距,在負擔低收入 人口上面扮演不公平角色。比如覆蓋曼哈頓中城的第四選區,七年中只建立了500套平價屋,反觀覆蓋布朗士區南部的第17選區,相同時間長度建造了8500套平價屋,差距之大令人震驚。

為了平衡這種差距,市議長歐德思(Adrienne Adams)去年底提出「公平住房架構」法案,確保全市各地區不分貧富貴賤,均得在解決住房危機中扮演平等角色。「在新法監督下,每個社區都得為平價屋建設做出貢獻,而且市政將優先開發可負擔性住房資源」。

新法案具體要求包括,市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)、市規畫局(Department of City Planning)要定期與相關機構合作,每五年為60個社區分別制定一份住房建設目標,同時設計出戰略公平框架,報告實現這一目標的阻礙和策略。

新法還要求當局專注於平價屋的建設與保護、反對隱形市政建設歧視政策、並對無家可歸情況嚴重的社區多加投資。與此同時,市房屋保護和開發局還可以為符合資質的平價屋居民,豁免信用背景調查。