不顧2000名家長請願…小班案卡資優班 恐犧牲華人學生

紐約市教育局駁回華人家長訴求，華人學生恐成小班案最大犧牲品。(市教育局提供)

紐約市教育局為「縮小班級規模」法案(以下簡稱「小班案」)成立的特別工作組，本周駁回了2000名華人 家長提交的連署簽名信，未排除資優班 、特殊高中、AP課程、榮譽課等受小班案影響，令華人家長和專家怒指這將使華人學生成為新法「最大犧牲品」。

以華人家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」，10月底向工作組提交名為「不要限制招生人數、不要剝削資優課程與空間」的請願書，收到近2000名華人家長簽名支持。然而，他們的心願未獲市教育局支持，甚至並沒有收到任何官方回覆。

「工作組未給我們任何回應，最終指導意見也沒能給優質教育項目豁免。」Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，這將導致華人學生成為新法生效後受影響最大的群體。因為備受華人追捧的皇后區25、26學區 ，布碌崙(布魯克林)20、21、22學區，都屬於全市最擁擠的學區，班級數和人數上都超標，被「開刀」裁減根本不可避免。

「不僅是好學區，資優班、特殊高中、AP課程、榮譽課等，人數都高於小班案規定。」朱雅婷說，因為這些項目缺乏空間擴張的條件，也沒有符合資格的充足優質教師，那麼如果根據小班案縮減各班人數，華人學生能選擇的優質資源一定減少。

提議小班案的州參議員劉醇逸說，他推出該法的原因，是希望緩解華人聚集學區擁擠的教學環境。但朱雅婷認為，這個出發點是好的，但在新法推行前，先保證足夠的教學樓建好，而不是官方說五年能建完新教學樓，導致這五年間的學生成了「犧牲品」。

「而且如果各公校的師資力量持平，那麼無所謂沒進資優班的學生被調劑。可現實不是如此，不僅教學資源不平均，眼下看市教育局為了滿足新法擴招教師，肯定難以保證新師資的質量」。

布碌崙(布魯克林)第20學區學委趙愷文(Kevin Zhao)也表示擔憂。他認為，小班案不僅難以達到承諾的「藉由給予學生更多關注，從而提高成績和教學質量」，反而會擠壓有限的教育經費，尤其是華人學生集聚的特殊高中、資優班等，阻礙成績好的華生進一步獲得提升學術水平的渠道。

趙愷文說，華人追捧的「明星」公校，基本上學生數量都是原本設計的兩倍之多，但爆滿的人數並沒有影響學生的成績，側面證明政府推崇的「成績差是因為學生數量多」不太站得住腳。「而且家長們討論最多的是，現在市政經費如此吃緊，燒錢的小班案究竟錢從哪裡來？讓我們不得不擔心和懷疑，政府是不是要變著法子縮減特殊高中這類優質教育預算」。