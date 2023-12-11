紐約風雨交加 能見度低車禍頻 亞當斯：11日照常上課

10日下午因為突降暴雨，紐約市有的地方能見度不佳，導致車禍頻頻發生。圖為在皇后區Clearview快速路上，一輛私家車車禍後全毀，消防和急救人員正在處理。(記者唐典偉／攝影)

狂風暴雨10日下午至11日上午掃過美國東北部，尤其是紐新康三州地區，帶來風雪交加的天氣，紐約市 降雨三吋，長島降雨五吋，紐約上州部分地區甚至降雪一呎厚；長島部分地區風速高達每小時60哩。因為能見度低，各地車禍增加，居民出行困難，紛紛取消各種活動。不過市長亞當斯10日晚宣布，紐約市公校將11日將照常上課。

氣象部門稱，一個強有力的暴風雨系統從10日開始進入三州地區，暴風雨估計要到11日中午以後才結束。三州地區10日下午經歷中雨，到晚間雨量逐漸加大，變成大雨，甚至是特大雨，長島和康州南部降雨量為五吋。氣象部門為此早已向康州南部、新澤西州 東北部、紐約市大部分地區以及哈德遜河谷部分地區發表了洪水警報。

伴隨著大雨的是強風。11日晚間，大紐約沿海地區大多有風速為每小時25至35哩的大風和風速為每小時45至55哩的狂風。納蘇郡(Nassau County)、皇后區和布碌崙(布魯克林)都發布了大風警報。蘇福克郡(Suffolk county)10日晚還遭遇了時速高達60哩的狂風。一些加固不好的建築或設施被刮颳倒。

紐約市民風雨無阻舉行抗議活動。(記者胡聲橋／攝影)

風雨交加的天氣給行人帶來了諸多不便，紐約市發布了旅行警告。10日下午，因為突降暴雨，紐約市有的地方能見度不佳，導致車禍頻頻發生。狂風暴雨還導致人們紛紛取消事先約好的活動，好在不是工作日，居民還是有充分的理由待在家裡。不過，在紐約市，還有人頂風冒雨參加集會抗議；也有人為謀生計，還要騎單車出去送外賣。

儘管風雨交加，但外賣郎還是得冒雨送外賣。(記者高雲兒／攝影) 為生計，外賣郎頂風冒雨騎車送貨。(記者胡聲橋／攝影)

州府奧伯尼(Albany)的氣象部門稱，冬季暴風雪 席捲紐約上州，給該地區帶來了大量降雪，積雪厚度高達一英呎，給11日的出行帶來了很多麻煩，局部地區出現了斷電的現象。大風雪天氣還出現在佛蒙特州等地。

新澤西州、德拉瓦州和賓州部分地區從10日下午1時到11日下午4時也經歷了暴風雨天氣，造成一些地區出現淹水、電力中斷，瓦斯供應停止等現象。

法拉盛圖書館前站滿躲雨人。(記者高雲兒／攝影)

在暴風雨和暴風雪到來之前，州長霍楚(Kathy Hochul)就敦促紐約人提前做好準備。當局要求居民非必要就不出行，如果出行，就要備好衣物、鏟子、手電筒、電池、食物等各種物資，以防不測。

州交通廳在全州安排了3650名監督員和應急人員，為尋求幫助者聯繫各種暴風雪災後服務，比如恢復公共交通、鏟雪、抽水、清除樹木殘枝等。州交通廳還按照暴風雪的發展情況，及時調整人員的部署。