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法拉盛街頭非法賣螺 華男挨罰

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法，州環境保護巡邏警察將其銬上手銬帶走。(Amy在紐約提供)
一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法，州環境保護巡邏警察將其銬上手銬帶走。(Amy在紐約提供)

紐約州環境保護巡邏警察( Environmental Conservation Police on Patrol)日前收到舉報，稱有人在皇后區法拉盛街頭非法賣螺，巡邏警員在29日來到現場，查獲一箱螺類並逮捕了一名涉事的華人男子。

根據現場目擊者，在29日中午不到，有兩名州環境保護巡邏警員來到法拉盛緬街近41大道、長島鐵路(LIRR)天橋下方，不少無證攤販見狀忙收拾貨物離開，警員隨後來到一名沿街非法販賣螺類的華人男子身邊，經盤問及調查沒收了他的一箱海螺，這些貨品均未帶出售標牌，警員將他雙手銬上手銬帶上警車。

據了解，這些販賣海產的小攤販於疫後在法拉盛出現，其售賣的價格略低於超市價格，並不清楚海產的具體來源，環保警員在執法時，通常向他們開出「未標記產地」和「無證運輸及銷售海鮮」等罰單，並將海鮮沒收。

州環境保護廳規定，商業螺類捕撈根據不同捕撈水域，都需有最小尺寸限制，且需配備捕撈許可證，而螺類批發商等，則需向有關部門按時提交從漁船或漁民處購買螺類的完整報告。

有關非法捕撈及販售隱患，州環境保護廳及熟悉該現象的華人民眾也提醒，捕撈地可能不屬於擁有健康保證的「認證區域」(certified area)，水質可能受污染，也含有危害健康的重金屬，除破壞生態外，私闖私人土地也屬刑事罪，而若非法售賣也會貽害更多食客。

兩個月前，同樣在長島鐵路天橋下，州環境保護巡邏警察收到舉報，稱有人在此非法販賣條紋鱸魚，警方遂在現場收繳了九條魚，並就這一起銷售未遂的違規行為開出了罰單。

一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法。(Amy在紐約提供)
一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法。(Amy在紐約提供)
一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法。(Amy在紐約提供)
一名華人男子因涉嫌非法販售螺類被執法。(Amy在紐約提供)

長島鐵路 法拉盛 華人

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