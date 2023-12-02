我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

公車監控執法範圍明年擴大 占用公車站及雙排停車拍照取締

記者許君達／紐約報導
MTA宣布，從明年起將把公車自動執法攝影機的執法範圍擴大到占用公車站以及路側雙排停車行為。(MTA提供)
MTA宣布，從明年起將把公車自動執法攝影機的執法範圍擴大到占用公車站以及路側雙排停車行為。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)表示，將從明年開始擴大公車上的移動交通監控設備的執法範圍，使占用公車車站以及路側雙排停車的行為都能被抓拍和處罰。此外，市警總局(NYPD)也宣布成立「公車專用道執法特別小組」，著重針對占用公車車道行駛和停車的行為開罰。

MTA負責車輛管理的官員奈爾(Sunil Nair)在向MTA董事會匯報時指出，如果車站被占用，公車駕駛員就只能在道路中間開門，這不僅會導致無障礙設施無法使用，更對乘客的安全構成嚴重威脅。因此需要對此加強執法。此外，雙排停車也是導致後方車輛被迫變道行駛、增加壅堵降低車速的重要原因。

紐約市目前共有21條線路、623輛公車上安裝有公車車道自動執法(ABLE)攝影機，主要用來抓拍占用公車專用道的社會車輛。在2024年度州預算案獲通過後，未來還將在14條線路、超過400輛公車上增加攝影機。此前有報導指出，2023年紐約市公車的平均旅速僅每小時8.18哩，創四年來新低。根據MTA公布的數據，在啟動了自動執法攝影機的線路上，車輛平均旅速提高了5%。

MTA方面還透露，2027年，攝影機覆蓋範圍可望達到65條線路、2023輛公車。

在MTA計畫擴大執法範圍的同時，市警方面也即將開始配合執法。市警交通執法處官員在MTA的董事會議上宣布，從12月4日(周一)開始，85名警員及15輛拖車將開赴全市五區的18條公車走廊巡邏執法。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，事實證明，自動執法與人工執法相結合是改善公車旅速的最佳方案。他提出，公車專用道配合嚴格執法，能提升30%的行車速度。

MTA 紐約市 大都會

上一則

曼哈頓下城貝斯以色列醫院將關閉 華埠民眾憂

下一則

布碌崙可負擔公寓 開放申請抽籤

延伸閱讀

紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運

紐約市G線地鐵至明年2月 深夜期間部分停運
曼哈頓堵車費標準出爐 私家車收15元

曼哈頓堵車費標準出爐 私家車收15元
華埠喊堵車費不公：拮据社區付最多

華埠喊堵車費不公：拮据社區付最多
紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元

紐約MTA公布堵車費擬議收費標準 私家車最高付15元

熱門新聞

隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33
22日發生在紐約州尼加拉瀑布彩虹橋美加邊境關口汽車衝撞爆炸案，當局已確認死者身分；一度因為安全理由封閉的關口也已重新開放。(美聯社)

彩虹橋車禍爆炸案 死者是紐約夫婦 來自格蘭德島

2023-11-24 20:49
李進進案於11月30日再次開庭，張曉寧不認罪，不接受法官的23年量刑；至此，該案協商階段結束，即將進入下一個庭審階段。(法庭Pool照片)

張曉寧涉殺律師不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

2023-11-30 16:13
紐約班森賀華社日前再次發生多起身分盜竊案，多名華人中招。圖為示意圖。（Pexel）

紐約班森賀身分盜竊猖獗 華人無故損失2萬元

2023-11-25 12:35

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功