公車監控執法範圍明年擴大 占用公車站及雙排停車拍照取締
大都會運輸署(MTA)表示，將從明年開始擴大公車上的移動交通監控設備的執法範圍，使占用公車車站以及路側雙排停車的行為都能被抓拍和處罰。此外，市警總局(NYPD)也宣布成立「公車專用道執法特別小組」，著重針對占用公車車道行駛和停車的行為開罰。
MTA負責車輛管理的官員奈爾(Sunil Nair)在向MTA董事會匯報時指出，如果車站被占用，公車駕駛員就只能在道路中間開門，這不僅會導致無障礙設施無法使用，更對乘客的安全構成嚴重威脅。因此需要對此加強執法。此外，雙排停車也是導致後方車輛被迫變道行駛、增加壅堵降低車速的重要原因。
紐約市目前共有21條線路、623輛公車上安裝有公車車道自動執法(ABLE)攝影機，主要用來抓拍占用公車專用道的社會車輛。在2024年度州預算案獲通過後，未來還將在14條線路、超過400輛公車上增加攝影機。此前有報導指出，2023年紐約市公車的平均旅速僅每小時8.18哩，創四年來新低。根據MTA公布的數據，在啟動了自動執法攝影機的線路上，車輛平均旅速提高了5%。
MTA方面還透露，2027年，攝影機覆蓋範圍可望達到65條線路、2023輛公車。
在MTA計畫擴大執法範圍的同時，市警方面也即將開始配合執法。市警交通執法處官員在MTA的董事會議上宣布，從12月4日(周一)開始，85名警員及15輛拖車將開赴全市五區的18條公車走廊巡邏執法。
市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，事實證明，自動執法與人工執法相結合是改善公車旅速的最佳方案。他提出，公車專用道配合嚴格執法，能提升30%的行車速度。
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