公車監控執法範圍明年擴大 占用公車站及雙排停車拍照取締

MTA宣布，從明年起將把公車自動執法攝影機的執法範圍擴大到占用公車站以及路側雙排停車行為。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA )表示，將從明年開始擴大公車上的移動交通監控設備的執法範圍，使占用公車車站以及路側雙排停車的行為都能被抓拍和處罰。此外，市警總局(NYPD)也宣布成立「公車專用道執法特別小組」，著重針對占用公車車道行駛和停車的行為開罰。

MTA負責車輛管理的官員奈爾(Sunil Nair)在向MTA董事會匯報時指出，如果車站被占用，公車駕駛員就只能在道路中間開門，這不僅會導致無障礙設施無法使用，更對乘客的安全構成嚴重威脅。因此需要對此加強執法。此外，雙排停車也是導致後方車輛被迫變道行駛、增加壅堵降低車速的重要原因。

紐約市 目前共有21條線路、623輛公車上安裝有公車車道自動執法(ABLE)攝影機，主要用來抓拍占用公車專用道的社會車輛。在2024年度州預算案獲通過後，未來還將在14條線路、超過400輛公車上增加攝影機。此前有報導指出，2023年紐約市公車的平均旅速僅每小時8.18哩，創四年來新低。根據MTA公布的數據，在啟動了自動執法攝影機的線路上，車輛平均旅速提高了5%。

MTA方面還透露，2027年，攝影機覆蓋範圍可望達到65條線路、2023輛公車。

在MTA計畫擴大執法範圍的同時，市警方面也即將開始配合執法。市警交通執法處官員在MTA的董事會議上宣布，從12月4日(周一)開始，85名警員及15輛拖車將開赴全市五區的18條公車走廊巡邏執法。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，事實證明，自動執法與人工執法相結合是改善公車旅速的最佳方案。他提出，公車專用道配合嚴格執法，能提升30%的行車速度。