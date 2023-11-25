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曼哈頓商場「黑五」折扣力度大 華人忙血拚

記者張心／紐約報導
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)

感恩節後的黑色星期五(Black Friday)被視為美國假日購物季的開始，也是幾乎所有商家一年中折扣力度最強的時刻；紐約市作為全美時尚購物之都，曼哈頓各大賣場都在24日擺出超「吸睛」的折扣標語，吸引著年末「大放血」的各年齡段顧客。

昨日剛舉行完「感恩節大遊行」(Thanksgiving Day Parade)的梅西百貨公司，24日天還沒亮就從早上6時開門，直接營業到當晚深夜11時，以全場女裝、男裝、珠寶低至四折的低價，吸引著無數顧客爭相搶購。

「我們主要想來看看秋冬的衣服，因為從中國來留學，行李有限額，拿不了那麼多厚重的冬裝，正好可以藉此機會買一些。」在紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts)就讀大三的本科生蔣Carlo說，平時忙於學業，沒有時間出來盡情逛街，今天正好學校放假，對美國漂亮的衣服很有興趣，希望能夠買到心儀的單品。

同她一起前來的同學程銘表示，其實從今日零點開始，各大品牌官網便進入「黑五」搶購模式，已經在網絡上下單了不少平時需要的生活用品。「我買的都是護膚品，畢竟這些是女性必需品，好的產品平時都比較貴，現在整體折扣力度很大，買下來很划算，正好可以給國內的親戚朋友帶一些回去。 」

「我覺得鞋的折扣力度也很不錯。」家住長島市(Long Island City)的葉同學說，自己很喜歡收集不同類型的女鞋，「黑五」正好是所有鞋品牌都會打折，這時候入手最合適。除了在梅西百貨公司「掃貨」之外，她也去了附近的時尚服飾零售商H&M、美妝專賣店絲芙蘭(Sephora)、百貨連鎖店Target、日本快時尚品牌優衣庫(Uniqlo)等，「幾乎每家都人滿為患，人人都不願錯過一年一度的最大優惠。」

梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
華人學生黑五購物忙。左起為葉女士、程铭、蔣Carlo。(記者張心/攝影)
華人學生黑五購物忙。左起為葉女士、程铭、蔣Carlo。(記者張心/攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)
梅西百貨黑色星期五人滿為患，折扣力度大增。(記者張心 / 攝影)

梅西百貨 時尚 黑五

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