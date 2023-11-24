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梅西感恩節遊行 350萬人同樂

記者張心／紐約報導
七龍珠孫悟空巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
七龍珠孫悟空巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)

備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)於23日回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看，人山人海的陣仗標誌著紐約市疫後的全面復甦，尖叫聲與歡鑼聲點亮著冬日的曼哈頓清晨。

「吉米A咖秀」節目主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)同中央公園拱橋主題花...
「吉米A咖秀」節目主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)同中央公園拱橋主題花車一起現身，所經之處都是尖叫和掌聲。(記者張心／攝影)

迄今已走過97個年頭的梅西感恩節大遊行，是全美年度最大的室外活動之一。自1924年首次登場，至1927年加入標誌性超級氣球，「梅西感恩節大遊行」已成為美國主流文化標籤之一，每年吸引全球各地百萬級民眾到場觀看。

Leo巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
Leo巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)

雖然前些年受新冠疫情影響，遊行隊伍和觀眾規模有所縮減，但今年已經完全恢復疫情前陣勢，遊行路線周圍早早就被民眾擠得水泄不通。上午8時30分，遊行隊伍從曼哈頓上西區77街與中央公園西交口啟程，沿著中央公園西側往南行後，抵達哥倫布圓環(Columbus Circle)，接著向東轉入中央公園南側，再沿第六大道繼續往南行進，至西34街向西轉，抵達先鋒廣場梅西百貨前的第七大道，於中午12時許結束。

海綿寶寶巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
海綿寶寶巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)

今年共計出現了25個巨型氣球，除了往年就登場過、且備受歡迎的皮卡丘、寶寶鯊魚(Baby Shark)、海綿寶寶、麥當勞叔叔、小小兵(Minion)「史都華」(Stuart)之外，還新加入了具有濃濃東亞特色的功夫熊貓阿波(Kung Fu Panda's Po)、「海賊王」動畫片主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)等，在現場引起民眾陣陣尖叫。

少年悍將舉行氣球。(記者張心／攝影)
少年悍將舉行氣球。(記者張心／攝影)

而伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。家喻戶曉的「吉米A咖秀」節目主持人吉米法倫(Jimmy Fallon)同中央公園拱橋主題花車一起現身，所經之處都是尖叫和掌聲，他在車隊駛向布萊恩公園(Bryant Park)附近時，興奮地熱舞致謝。知名南韓KPOP男子團體Enhypen隨同寶寶鯊魚花車前行，收穫沿路女粉絲的尖叫。

小小兵巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
小小兵巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看...
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看...
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
寶寶鯊魚巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
寶寶鯊魚巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
知名韓國KPOP男子團體Enhypen隨同寶寶鯊魚花車前行，收穫沿路女粉絲的尖叫...
知名韓國KPOP男子團體Enhypen隨同寶寶鯊魚花車前行，收穫沿路女粉絲的尖叫。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。
丹叔叔(Uncle Dan)巨型氣球。(記者張心／攝影)
丹叔叔(Uncle Dan)巨型氣球。(記者張心／攝影)
聖誕花車壓軸登場，祝福即將到來的聖誕佳節。(記者張心／攝影)
聖誕花車壓軸登場，祝福即將到來的聖誕佳節。(記者張心／攝影)
恐龍巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
恐龍巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
品食樂步兵巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
品食樂步兵巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看...
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看。(記者張心／攝影)
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看...
備受全球矚目的「梅西感恩節大遊行」於23日一早回歸，吸引超過350萬民眾現場觀看。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
麥當勞叔叔巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
麥當勞叔叔巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體...
伴隨氣球們一起登場的，還有31輛花車、11支樂隊、18位表演藝術家、七個表演團體等。(記者張心／攝影)
尤達寶寶巨型氣球。(記者張心／攝影)
尤達寶寶巨型氣球。(記者張心／攝影)
海綿寶寶巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)
海綿寶寶巨型氣球亮相曼哈頓上空。(記者張心／攝影)

梅西百貨 中央公園 氣球

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