購物季來臨 聯邦促勿買假貨

圖為華埠堅尼路上非法商販擺攤。(本報檔案照)

隨著年底假日購物季來臨，聯邦官員日前發出提醒，呼籲民眾慎防購買假貨，蒙受不必要的損失；特別是紐約市旅遊景點一帶的街區，常有假冒名牌商販拉攏顧客，很多人肉眼無法檢驗出高仿名牌、加上包裝禮盒非常精美而受騙。

國土安全調查局(Homeland Security Investigations)助理特工負責人Marina Vides等聯邦官員日前在紐約甘迺迪機場(JFK Airport)召開記者會，展示在該機場、拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)、以及新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)被海關人員充公的假冒商品，大多由不法分子從中國、香港、土耳其、印度和菲律賓等地進口。

當局稱，美國海關人員每年查獲約2500萬件假貨，價值約23億元，而紐約大都會地區則是熱門的進口目標，超過30%的假冒商品從紐約甘迺迪機場和拉瓜地亞機場查獲。

這些物品外表看起來高度仿真，包括假的蘋果手機、勞力士手表(Rolex)、球鞋、樂高積木、昂貴的化妝品、各大奢侈名牌的墨鏡、手提包、手機外殼、棒球帽，甚至仿冒的奧斯卡獎 杯等；對於普通人而言，幾乎無法辨別真假，加上這些商品通常被包裝在印有品牌標誌的精美盒子裡，令人信以為真。