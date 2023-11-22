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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

商界大亨牽線 熊貓有望落腳紐約中央公園動物園

記者劉梓祁／紐約報導
圖為日前返回中國的大熊貓「美香」。(國家動物園推特)
圖為日前返回中國的大熊貓「美香」。(國家動物園推特)

近年來，在美中關係頻繁出現波動之下，大熊貓被不斷從各州動物園送回中國，被視為「熊貓外交」時代的終結，令喜愛大熊貓的民眾感到惋惜；在中國國家主席習近平日前訪美透露中方有意繼續將新熊貓送至美國後，已有商業巨頭正計畫將熊貓帶到紐約市。

本月8日，中國旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」在華府被送上飛機，經歷近一日航程後返回中國，不僅令許多當地居民感到惋惜，也有人指牠們的離開象徵中美外交緊張關係加劇。不過， 曾在2013年參加市長競選的共和黨商業大亨凱勝(John Catsimatidis)宣布，他正努力說服中方將熊貓租借予中央公園動物園。

凱勝展示親自設計的熊貓圖案領帶。(記者劉梓祁／攝影)
凱勝展示親自設計的熊貓圖案領帶。(記者劉梓祁／攝影)

凱勝21日在所創立的紅蘋果集團(Red Apple Group)內表示，已與中國大使建立溝通渠道，目的為將熊貓帶到紐約市內的動物園。他預計，熊貓或為紐約帶來超過1000萬名遊客，能幫助提升因疫情大幅下降的人流，並提振疫情後恢復緩慢的旅遊業。

儘管目前並未有熊貓登陸紐約的時間表，但凱勝稱已和市長亞當斯及中國駐紐約總領事黃屏就此事建立聯繫，並得到積極回覆。凱勝指出，已和黃屏交談兩次，發現後者對此反應「非常正面」，並親自與習近平傳達了此消息。另外，他相信亞當斯會支持「對紐約有益的事情」。

據了解，凱勝或會組建委員會，負責制定方案以將熊貓帶至紐約。現年75歲的他曾在2017年提出於中央公園開設熊貓館，並號召前總統川普(Donald Trump)的兩位兒子加入，但遇到大量反對聲音。按照初步計畫，此委員會將包含「受尊敬的社區重要人物」，目標為爭取各方支持、實現想法。

凱勝認為，紐約作為「世界之都」在陷入困境時，需要有人站出提供幫助並傳達和平的理念。他說，可將仍在計畫中的熊貓稱為「和平熊猫」，以避免戰爭、實現世界文化的交流。為此，凱勝將向中方提出建議，在中央公園或其他動物園建造熊貓專用設施。

1972年，時任總統尼克森(Richard Nixon)訪華後，中國向美方贈送熊貓作為感謝。統計顯示，目前國內僅剩的熊貓生活在亞特蘭大的動物園，但計畫在明年被送返中國。上周，習近平在出席亞太經濟合作會議(APEC)期間表示，中方願意繼續與美國開展大熊貓保護合作，並已了解到當地民眾的願望。

動物園 習近平 中央公園

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