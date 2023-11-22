商界大亨牽線 熊貓有望落腳紐約中央公園動物園

圖為日前返回中國的大熊貓「美香」。(國家動物園推特)

近年來，在美中關係頻繁出現波動之下，大熊貓被不斷從各州動物園 送回中國，被視為「熊貓外交」時代的終結，令喜愛大熊貓的民眾感到惋惜；在中國國家主席習近平 日前訪美透露中方有意繼續將新熊貓送至美國後，已有商業巨頭正計畫將熊貓帶到紐約市。

本月8日，中國旅美大熊貓「美香」、「添添」和「小奇蹟」在華府被送上飛機，經歷近一日航程後返回中國，不僅令許多當地居民感到惋惜，也有人指牠們的離開象徵中美外交緊張關係加劇。不過， 曾在2013年參加市長競選的共和黨商業大亨凱勝(John Catsimatidis)宣布，他正努力說服中方將熊貓租借予中央公園 動物園。

凱勝展示親自設計的熊貓圖案領帶。(記者劉梓祁／攝影)

凱勝21日在所創立的紅蘋果集團(Red Apple Group)內表示，已與中國大使建立溝通渠道，目的為將熊貓帶到紐約市內的動物園。他預計，熊貓或為紐約帶來超過1000萬名遊客，能幫助提升因疫情大幅下降的人流，並提振疫情後恢復緩慢的旅遊業。

儘管目前並未有熊貓登陸紐約的時間表，但凱勝稱已和市長亞當斯及中國駐紐約總領事黃屏就此事建立聯繫，並得到積極回覆。凱勝指出，已和黃屏交談兩次，發現後者對此反應「非常正面」，並親自與習近平傳達了此消息。另外，他相信亞當斯會支持「對紐約有益的事情」。

據了解，凱勝或會組建委員會，負責制定方案以將熊貓帶至紐約。現年75歲的他曾在2017年提出於中央公園開設熊貓館，並號召前總統川普(Donald Trump)的兩位兒子加入，但遇到大量反對聲音。按照初步計畫，此委員會將包含「受尊敬的社區重要人物」，目標為爭取各方支持、實現想法。

凱勝認為，紐約作為「世界之都」在陷入困境時，需要有人站出提供幫助並傳達和平的理念。他說，可將仍在計畫中的熊貓稱為「和平熊猫」，以避免戰爭、實現世界文化的交流。為此，凱勝將向中方提出建議，在中央公園或其他動物園建造熊貓專用設施。

1972年，時任總統尼克森(Richard Nixon)訪華後，中國向美方贈送熊貓作為感謝。統計顯示，目前國內僅剩的熊貓生活在亞特蘭大的動物園，但計畫在明年被送返中國。上周，習近平在出席亞太經濟合作會議(APEC)期間表示，中方願意繼續與美國開展大熊貓保護合作，並已了解到當地民眾的願望。