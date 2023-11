紐約市府擬再砍開支 無證客預算減20%

市府將展開新一輪削減開支計畫,將在無證客照護方面減少21億元開支,同時市警局(NYPD)、消防局(FDNY)、和清潔局(DSNY)的開支將不會受到影響。(美聯社)

為因應無證客 危機,市府不斷調整預算 ,削減各部門開支;根據市府20日公布的備忘錄,新一輪削減開支計畫即將展開,市府計畫在無證客照護方面減少21億元開支,同時市警局(NYPD)、消防局(FDNY)、和清潔局(DSNY)的開支將不會受到影響。

市府上周剛公布開支削減計畫顯示,要求各部門在9月之前將預算縮減5%;而根據備忘錄,在此基礎上,市府還必須進一步勒緊褲腰帶,因應2025財年可能出現的71億元預算虧空,因此將展開新一輪開支削減,須在明年1月將開支再減5%,各部門須在12月8日之前上報削減開支的具體計畫。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)20日早已將備忘錄下發市府各部門;和此前一輪預算削減不同,新一輪預算削減不會觸及市警局、消防局和清潔局。吉哈表示,之所以如此,是因為擔心削減上述部門的預算可能會對公共安全、衛生和清潔產生不利影響。

也因如此,新一輪開支削減將主要向無證客庇護 方面開刀,要求相關部門在今年7月開始至明年6月底的2024財年內,將無證客照護相關支出削減20%。根據市府估計,2024財年無證客相關支出將為47億元,意味著相關支出必須減少9億4000萬元,才能達到20%的削減目標。

吉哈還表示,市府在2025財年將繼續要求對無證客照護相關支出削減20%。目前市府預計,2025財年無證客相關支出將為59億元,意味著屆時市府須削減11億8000萬元開支,兩年將共削減21億2000萬元。

不過,吉哈並未詳細敘述如何削減開支,但市府新設的無證客處理辦公室將領導制定開支削減計畫,舉措可能包括減少無證客在庇護所的停留時間等,預計新一輪開支削減將主要影響市遊民服務局(Department of Homeless Service)、市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development)和市公立醫院系統。此前,市府已經將單身無證客在庇護所的停留時限縮短至30天,帶小孩的無證客家庭縮短至60天。