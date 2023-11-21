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紐約市府擬再砍開支 無證客預算減20%

記者和釗宇／紐約報導
市府將展開新一輪削減開支計畫，將在無證客照護方面減少21億元開支，同時市警局(NYPD)、消防局(FDNY)、和清潔局(DSNY)的開支將不會受到影響。(美聯社)
市府將展開新一輪削減開支計畫，將在無證客照護方面減少21億元開支，同時市警局(NYPD)、消防局(FDNY)、和清潔局(DSNY)的開支將不會受到影響。(美聯社)

為因應無證客危機，市府不斷調整預算，削減各部門開支；根據市府20日公布的備忘錄，新一輪削減開支計畫即將展開，市府計畫在無證客照護方面減少21億元開支，同時市警局(NYPD)、消防局(FDNY)、和清潔局(DSNY)的開支將不會受到影響。

市府上周剛公布開支削減計畫顯示，要求各部門在9月之前將預算縮減5%；而根據備忘錄，在此基礎上，市府還必須進一步勒緊褲腰帶，因應2025財年可能出現的71億元預算虧空，因此將展開新一輪開支削減，須在明年1月將開支再減5%，各部門須在12月8日之前上報削減開支的具體計畫。

市府預算主任吉哈(Jacques Jiha)20日早已將備忘錄下發市府各部門；和此前一輪預算削減不同，新一輪預算削減不會觸及市警局、消防局和清潔局。吉哈表示，之所以如此，是因為擔心削減上述部門的預算可能會對公共安全、衛生和清潔產生不利影響。

也因如此，新一輪開支削減將主要向無證客庇護方面開刀，要求相關部門在今年7月開始至明年6月底的2024財年內，將無證客照護相關支出削減20%。根據市府估計，2024財年無證客相關支出將為47億元，意味著相關支出必須減少9億4000萬元，才能達到20%的削減目標。

吉哈還表示，市府在2025財年將繼續要求對無證客照護相關支出削減20%。目前市府預計，2025財年無證客相關支出將為59億元，意味著屆時市府須削減11億8000萬元開支，兩年將共削減21億2000萬元。

不過，吉哈並未詳細敘述如何削減開支，但市府新設的無證客處理辦公室將領導制定開支削減計畫，舉措可能包括減少無證客在庇護所的停留時間等，預計新一輪開支削減將主要影響市遊民服務局(Department of Homeless Service)、市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development)和市公立醫院系統。此前，市府已經將單身無證客在庇護所的停留時限縮短至30天，帶小孩的無證客家庭縮短至60天。

無證客 預算 庇護

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