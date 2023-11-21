政府樓欠租 紐約州府撥9500萬補貼

州長霍楚與市長亞當斯共同宣布總計3億5000萬元的政府樓住戶租金補貼已撥付了第一筆9500萬元。圖為霍楚與州眾議員李榮恩等人在新聞發布會後合影。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)20日共同宣布，旨在解決紐約市政府樓 房租拖欠問題的紐約州緊急租金援助計畫(ERAP)已交付了首筆救濟金9500萬元，受益者有約1萬5000個低收入 家庭。

政府樓的租金收入占市房屋局(NYCHA)總運營預算的三分之一。疫情之後，房租拖欠的情況增加了兩倍多，然而根據聯邦住房和城市發展部(HUD)的指導意見，公共住房管理機構又不能隨意幫困難住戶隨意免租，因此，ERAP資金就對緩解市房屋局及低收入租戶雙方的經濟壓力有著至關重要的作用。根據市府公布的數據，目前紐約市共有7萬3000戶住在政府樓中的家庭存在拖欠房租的問題，欠租總金額高達5億3300萬元。

在本財政年度中，紐約州府共獲得了3億9100萬元用於ERAP項目，其中有超過3億5000萬元將會補貼給紐約市的政府樓租戶。本次宣布的9500萬元是其中第一筆到位的補助金。

亞當斯介紹，市府團隊目前已經幫助3萬3000個家庭提交了價值1億2800萬元的申請。他表示，他自己的成長經歷中曾經經歷過險些無家可歸的境遇，因此深知幫助維持基本住房需求對於有經濟困難的家庭來說多麼重要。霍楚表示，疫情過後，一切都在向好，但對於很多住在政府樓中的失業者來說，危機仍然存在，因為房租的積欠愈來愈多，使一些人的經濟狀況失衡、生活條件不但沒有改善反而更糟，這就是州府拿出這筆錢的原因。

針對這些問題，霍楚提出兩項承諾，一是幫助有困難的家庭緩解住房費用的燃眉之急，二是繼續加強對公共住房系統進行全面且深遠的投資計畫。

這項市州合作的幫扶計畫得到了曼哈頓下城的州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等民選官員的大力倡導。李榮恩表示，她認識很多選區中的困難居民，「他們不得不在付房租或埋葬親人、購買食物或支付醫療帳單之間做出艱難的抉擇」。為所有紐約人提供安全、可負擔、有尊嚴的住房是作為民選官員必須承擔的責任。