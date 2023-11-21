我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

政府樓欠租 紐約州府撥9500萬補貼

記者許君達／紐約報導
州長霍楚與市長亞當斯共同宣布總計3億5000萬元的政府樓住戶租金補貼已撥付了第一筆9500萬元。圖為霍楚與州眾議員李榮恩等人在新聞發布會後合影。(州長辦公室提供)
州長霍楚與市長亞當斯共同宣布總計3億5000萬元的政府樓住戶租金補貼已撥付了第一筆9500萬元。圖為霍楚與州眾議員李榮恩等人在新聞發布會後合影。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)20日共同宣布，旨在解決紐約市政府樓房租拖欠問題的紐約州緊急租金援助計畫(ERAP)已交付了首筆救濟金9500萬元，受益者有約1萬5000個低收入家庭。

政府樓的租金收入占市房屋局(NYCHA)總運營預算的三分之一。疫情之後，房租拖欠的情況增加了兩倍多，然而根據聯邦住房和城市發展部(HUD)的指導意見，公共住房管理機構又不能隨意幫困難住戶隨意免租，因此，ERAP資金就對緩解市房屋局及低收入租戶雙方的經濟壓力有著至關重要的作用。根據市府公布的數據，目前紐約市共有7萬3000戶住在政府樓中的家庭存在拖欠房租的問題，欠租總金額高達5億3300萬元。

在本財政年度中，紐約州府共獲得了3億9100萬元用於ERAP項目，其中有超過3億5000萬元將會補貼給紐約市的政府樓租戶。本次宣布的9500萬元是其中第一筆到位的補助金。

亞當斯介紹，市府團隊目前已經幫助3萬3000個家庭提交了價值1億2800萬元的申請。他表示，他自己的成長經歷中曾經經歷過險些無家可歸的境遇，因此深知幫助維持基本住房需求對於有經濟困難的家庭來說多麼重要。霍楚表示，疫情過後，一切都在向好，但對於很多住在政府樓中的失業者來說，危機仍然存在，因為房租的積欠愈來愈多，使一些人的經濟狀況失衡、生活條件不但沒有改善反而更糟，這就是州府拿出這筆錢的原因。

針對這些問題，霍楚提出兩項承諾，一是幫助有困難的家庭緩解住房費用的燃眉之急，二是繼續加強對公共住房系統進行全面且深遠的投資計畫。

這項市州合作的幫扶計畫得到了曼哈頓下城的州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等民選官員的大力倡導。李榮恩表示，她認識很多選區中的困難居民，「他們不得不在付房租或埋葬親人、購買食物或支付醫療帳單之間做出艱難的抉擇」。為所有紐約人提供安全、可負擔、有尊嚴的住房是作為民選官員必須承擔的責任。

政府樓 低收入 紐約市

上一則

華男涉盜260萬信託基金 買無人機、珠寶…1個月花光

下一則

紐約市府擬再砍開支 無證客預算減20%

延伸閱讀

亞當斯成立法律辯護基金

亞當斯成立法律辯護基金
多任紐約市長皆曾受腐敗調查 無一被訴

多任紐約市長皆曾受腐敗調查 無一被訴
紐約市長亞當斯華裔幕僚 被爆以權謀私

紐約市長亞當斯華裔幕僚 被爆以權謀私
亞當斯再削減市府預算 將暫停警察招聘

亞當斯再削減市府預算 將暫停警察招聘

熱門新聞

米爾本街(Milburn Street)122-39號住所，一名54歲的房東，疑似因為租金被拖欠，一氣之下拿刀捅死三房客。(Google截圖)

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

2023-11-14 14:46
黃真因房產未被嚴姓女子妥善管理感到困擾，「從我父親過世到裁決出來前，都是這個保母有責任管理房產，但是裡面發霉了還是被人偷了搶了她也不管，還把房子搞得亂七八糟」。(黃真提供)

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

2023-11-13 13:03
該男子因此事件丟了在華爾街當分析師的工作。（截自影片）

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

2023-11-15 17:56
江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

2023-11-16 13:37
市長亞當斯(Eric Adams)多次喊話聯邦政府，表示只有讓無證客有機會自食其力才是解決危機的關鍵，並要求其加速工作許可的審批工作，州長霍楚也贊同此項要求。(記者和釗宇╱攝影)

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

2023-11-15 06:38
華埠國寶銀行一華女保險櫃失竊。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠銀行保險櫃疑失竊 華女5萬元飾品不翼而飛

2023-11-15 13:06

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮