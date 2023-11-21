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機場快線票價 明年3月漲至一趟8.5元

記者邢易霖／紐約報導
從2024年3月開始，往返於公共交通與甘迺迪國際機場的機場快線票價，將上漲至8.5元一次。(美聯社)
從2024年3月開始，往返於公共交通與甘迺迪國際機場的機場快線票價，將上漲至8.5元一次。(美聯社)

航港局(Port Authority)上周宣布，從2024年3月開始，往返於公共交通與甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)的機場快線(AirTrain)票價將上漲至8.5元。

機場快線連接甘迺迪國際機場、霍華德海灘(Howard Beach)和牙買加(Jamaica)，其票價十多年來一直固定在5元。但在2019年，票價飆升至7.75元。航港局報表示，因為通貨膨脹，從2024年3月3日起，每次乘車費用將上漲0.25元，這將是自2019年以來第三次漲價，而連接紐約和新澤西的七座橋梁和隧道的通行費將在明年1月上漲63分。

此外，前往紐瓦克機場的機場快線票價也將上漲至8.5元，該列車連接美鐵公司(Amtrak)和新澤西捷運局(NJ Transit)的乘客。航港局目前正在推進一個更換紐瓦克機場快線的項目，認為該列車已經過時，需要進行現代化改造。該項目將新建2.5哩的「高架軌道」和三個車站，預計耗資20億元以上。

另一方面，乘客若使用OMNY支付，就不必再排隊花1元錢購買地鐵卡，航港局已在牙買加站和霍華德海灘站的部分出口處安裝了OMNY系統，為乘客提供更為便捷的支付方式。

紐瓦克機場 新澤西 地鐵卡

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