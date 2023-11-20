狂風暴雨齊發 影響感恩節行程 紐約客22日出門恐塞在高速路

氣象預報指出，紐約都會區在感恩節前將是風雨交加的天氣，圖為紐約市一名腳踏車騎士在腳上套上雨套。(Getty Images)

根據紐約最新氣象預報，由於即將來襲的暴雨和時速高達40哩的陣風，感恩節節前紐約將面臨「大量的行程延誤」，未來幾天可能發布山洪爆發預警。

福斯氣象台氣象預報員科迪(Cody Braud)表示，風暴預計在21日(周二)下午4時左右席捲紐約市五大區及周邊地區。屆時，天氣將會從小雨變成累計雨量2到3吋的大雨，隨後一直持續至22日(周三)早間的通勤時段，「出現在這個時間點很不幸，因為受風雨天氣的影響，預計會有大量的行程延誤。」

此外，22日(周三)開車前往新英格蘭 地區(New England)的紐約民眾可能會遭遇惡劣天氣，因為預計第二個低氣壓系統將在沿海形成，並在I-95公路沿線路段掀起狂風。科迪稱，陣風預計在22日晚些時候從新澤西海岸到紐約，直至波士頓地區，風速可達每小時40哩。

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)已發布天氣預警，表示預計降雪 和冰雨可能造成北部地區交通癱瘓，提醒大眾提高警惕，注意天氣變化。她的辦公室表示，他們正為可能出現的最壞的情況做好準備，呼籲駕駛、屋主、以及即將在本地和外地旅行的人們及時調整旅行計畫，並呼籲民眾勿將22日作為主要出行日，以免在紐約州高速公路受阻。

氣象學者還預計，在紐約州北部地區可能會出現降雪，不過僅阿迪朗達克山脈、佛蒙特州和新罕布什爾州的部分地區可能會積雪。而至於23日感恩節當日，天氣則預計放晴，三州地區逐漸變乾燥，不過氣候也將偏冷，最高氣溫預計僅華氏40多度，而「黑色星期五」24日，夜間和清晨的溫度可能低於冰點，至下午才升至40多度。