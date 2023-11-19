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梅西感恩節遊行 第六大道西38街到西59街間 最佳觀賞點

記者張心／紐約報導
功夫熊貓巨型氣球首次加入遊行陣營。(梅西百貨提供)
功夫熊貓巨型氣球首次加入遊行陣營。(梅西百貨提供)

「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)將於23日(周四)上午8時30分回歸，功夫熊貓巨型氣球首次加入遊行陣營，一同陪伴新老朋友從曼哈頓上西區，向中城先鋒廣場(Herald Square)梅西百貨旗艦店前進；建議民眾可在西38街到西59街間的第六大道，找到絕佳視野觀賞點。

作為紐約乃至全美感恩節傳統娛樂項目，今年的大遊行將邁入第97屆，預計會有16個巨型氣球、26輛花車、32個新式及傳統充氣玩偶、12支樂隊、700名小丑、八個表演團體等齊齊上陣，為市民和遊客帶來一個難忘的感恩節。

令人驚喜的是，七個全新的巨型氣球將加入遊行，包括「功夫熊貓」電影裡的熊貓阿波(Kung Fu Panda's Po)、「海賊王」動畫片主角蒙其·D·魯夫(Monkey D. Luffy)、品食樂步兵(Pillsbury Doughboy)、童子軍史努比(Beagle Scout Snoopy)等。傳統經典的巨型氣球包括皮卡丘、海綿寶寶、麥當勞叔叔等將繼續與大家見面。

今年的遊行比往年提前半小時，從23日上午8時30分持續至中午12時，依舊從曼哈頓上西區77街與中央公園西交口啟程，沿著中央公園西側往南行進2.5哩後，抵達哥倫布圓環(Columbus Circle)，接著向東轉入中央公園南側，再沿第六大道繼續往南行進，至西34街向西轉，抵達先鋒廣場梅西百貨前的第七大道結束。

根據官方網站，為安全考量，多個路段將不開放民眾停留觀看，包括西59街至西60街的中央公園西路段，從34街至38街的第六大道電視轉播區，靠近終點站梅西百貨、第34街從百老匯(Broadway)到第八大道等。現場將不允許攜帶大型背包、野餐巾、座椅、酒精飲料、小冰箱、遮陽傘等物品，也要先通過安檢站才能進入觀看管制區。

在大遊行前一天22日(周三)的中午12時至下午6時，工作人員會開始為遊行的巨型氣球充氣。想要提前一睹巨型氣球的民眾，可從西72街及哥倫布大道(Columbus Ave)的入口進入；更多資訊可參考：https://www.macys.com/s/parade/。

梅西百貨 氣球 中央公園

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