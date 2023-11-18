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哥大設1億基金 助遭狼醫哈登性侵者

記者劉梓祁／紐約報導
前紐約婦產科名醫哈登被告，並在本年1月被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)
前紐約婦產科名醫哈登被告，並在本年1月被聯邦陪審團裁定性虐有罪。(美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)附設醫院前婦產科醫生哈登(Robert Hadden)，早前因跨州誘騙婦女至紐約性侵而被控聯邦罪，後於本年7月被判20年有期徒刑；在訴訟持續的多年間，有大量意見指哥大忽視了各方對哈登的不當行為警告；為此，在與多位受害者達成和解後，校方宣布為被害人設立和解基金和進行獨立調查。

根據早前的調查報告，哥大未能對多年來的警告採取行動，而哈登在其25年的大學職業生涯中，至少性虐待了數百名患者。在2012年，儘管哈登因攻擊一名患者被逮捕，但校方仍允許他繼續接待患者。多年過後，哥大於日前公布一系列舉措，以解決學校未能保護性侵患者的問題。

在聲明中，校方表示將承諾進行外部調查，以審查導致哈登虐待行為持續的系統性失誤。該校還表示，將通知近6500名哈登的前患者他的罪行，並開設一個1億美元的受害者和解基金，為那些不想通過法庭程序的人士提供幫助。

在此之前，校方曾拒絕受害者要求學校通知哈登所有患者的要求，亦沒有委託進行外部調查，並且回應了來自受害群體提起的訴訟。校方的決定在過去多年間引發大量批評，不僅州議會成員曾在校園內公開譴責，大學參議院亦一致通過決議稱，哈登事件的披露「震撼了整個社區」。

哈登於本年1月在聯邦法院被裁定有性犯罪罪名，目前正在接收為期20年的服刑。迄今為止，已有600餘名患者公開指控曾遭受虐待。哥大校長莎菲克(Minouche Shafik)和醫學院院長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)在一份聲明中表示，對大學未能保護受害者，而深感抱歉。

此前，哥大已與226名患者達成2億3650萬元的民事訴訟和解。該事件在2020年在華裔前民主黨總統提名參選人楊安澤(Andrew Yang)的妻子呂艾玲(Evelyn Yang)出面控訴後，引起廣泛關注。呂艾玲曾表示，2012年懷孕接受產檢時被哈登性侵，事發後一度選擇保密。

哥大 性侵 呂艾玲

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