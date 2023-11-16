棒打華裔房東 羅馬尼亞租霸終於被趕走

江女士被租客抓傷的臉。(江女士提供)

飽受吉普賽租霸摧殘的華裔 房東江女士，近日終於在一波三折之後將租霸趕走；但現在她還是心有餘悸，害怕租霸會回來，「我已經四處安裝攝像頭，一回來我就報警」。

去年12月初，江女士將白石鎮新買的房產租給來自羅馬尼亞的吉普賽人一家四口，對方繳了兩個半月租金 後再不支付；而江女士每次上門討租，都遭到租客態度惡劣地驅逐，甚至還多次被對方毆打受傷；江女士稱，早已放棄趕走這些租霸，只能聽之任之。

直到10月初，鄰居告訴江女士，租霸一家人似乎已經搬走，「他們說門口到處都是各種傢具和雜物」；江女士於是立刻趕到自己的房產內，立刻打掃清空，做了簡單修整；誰知就在一周後，她又被鄰居告知，三位吉普賽女子正在該房產內打掃衛生，江女士和律師沙納漢及熱心人士立刻趕到，但是敲門半小時也不應門。

翌日早上，江女士直接報警，警方詢問三女子租期多久，她們回答不一；警方於是要求這三女子拿出租約，「她們就抱著孩子開始哭窮，說自己沒房子住」，警方說這不是理由，要求她們立刻搬走，她們不但不肯搬，還叫來不少本族裔同胞過來壯大聲勢。

江女士在微信 群中求救，不少華裔民眾也一起前來，防止這些羅馬尼亞民眾進入房內，後來在警察的執法下，三位女子被強行趕走。

江女士稱，這一年好像一場夢，「沒想到租霸用這種方式走了，真是老天有眼」；但她仍時刻觀察監控錄像，害怕租霸再回來。