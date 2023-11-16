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多任紐約市長皆曾受腐敗調查 無一被訴

記者許君達／紐約報導

市長亞當斯(Eric Adams)競選團隊被FBI調查一事持續發酵，獨立媒體The City經過分析表示，公開紀錄顯示，在亞當斯以前，連續多任紐約市長都曾在任上接受過腐敗調查，但無一被起訴。

比亞當斯面臨更多調查的是他的前任白思豪(Bill de Blasio)。白思豪曾因違規募款和利用權力進行利益輸送等問題，而先後遭到聯邦和曼哈頓地方兩級檢察官的調查，甚至連他自己政府內的調查局(Department of Investigation)都發現其有違反公務員道德規範的行為。對於受到指控的部分行為，甚至白思豪自己都未予否認。不過，由於此類案件定罪難度極大，檢察官最終放棄了對他的起訴。

在白思豪之前，從郭德華(Ed Koch)開始，歷經丁勤時(David Dinkins)、朱利安尼(Rudy Giuliani)直到彭博(Michael Bloomberg)的四任市長，雖然都未親自涉入醜聞或腐敗案件，但都曾因他們手下官員或幕僚與承包商之間的不法行為而接受或協助過調查。其中，郭德華由於對下屬的行為不聞不問，而最終葬送掉了政治生涯。

從歷史紀錄看，紐約市長由於手握巨大的權力和資源，即使自身能夠保持清廉，也經常難以約束手下的行為，導致弊案不斷，也令市長本人的能力和名譽受到損害。

亞當斯所受的調查並沒有比前任們更嚴重，但一些外國代理人甚至政府的影子，出現在案情之中，這是此前歷任市長的案件中沒有的，亞當斯此次接受FBI調查的直接原因，就是有不當收取土耳其捐款的嫌疑。

亞當斯 白思豪 紐約市

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