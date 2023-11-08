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紐約市假日季封路擴大 第五大道徒步區在這些路段

記者劉梓祁／紐約報導
今年假日季開放街道的範圍將是史上最大規模，範圍將比去年擴大近25％，由第五大道第48街一直延伸至第59街。(市長辦公室提供)
今年假日季開放街道的範圍將是史上最大規模，範圍將比去年擴大近25％，由第五大道第48街一直延伸至第59街。(市長辦公室提供)

在街旁樹葉漸黃和氣溫不斷下降之時，紐約市的秋天即將結束，代表濃厚節日氣氛的冬季則即將到來，而假日季(Holiday Season)亦正式拉開帷幕；為此，市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布擴大假日季周末開放街道時間與範圍，旨在為參觀洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹和無線電音樂廳(Radio City Music Hall)的節日人群提供便利，並支持當地企業。

新公布計畫顯示，今年假日季開放街道的範圍將是史上最大規模，範圍將比去年擴大近25％，由第五大道從第48街一直延伸至第59街，直至中央公園。據城市官員透露，在12月3日、10日和17日，從中午到下午6時，該範圍內的第五大道將僅對行人開放。在這些指定周日，這些區域還將提供表演以及食品和飲料供應。

洛克菲勒中心前的聖誕樹已成紐約假日季的地標。圖為資料照片。(記者劉梓祁／攝影)
洛克菲勒中心前的聖誕樹已成紐約假日季的地標。圖為資料照片。(記者劉梓祁／攝影)

此外，從11月30日洛克菲勒中心聖誕樹點亮儀式開始至明年1月止，洛克菲勒中心和無線電音樂廳的周圍地區將在整個假日季內對行人開放，以方便遊人欣賞標誌性的假期裝飾，同時增強公共安全感。

市府發言人還表示，位於第五大道和第六大道之間的西49街和西50街，在假日季期間每天上午11時至午夜只對行人開放，期間警方將幫助確保車輛不會進入這些街道。此外，在假日季期間，第五大道48街到52街之間將設有可移動屏障，在未被指定為開放街道的工作日下午和周末上午，用於在大道兩側車道內創造額外步行空間。

根據市府，去年該開放街道計畫為中城第五大道及洛克菲勒中心周圍企業帶來300萬元消費。亞當斯表示，開放街道既有利於市民、也有利於商業，並將持續構想第五大道的永久性規畫方案。市府公共區域長劉雅婷(Ya-Ting Liu)也說，市府在努力設計一個全年適合行人和當地企業的第五大道，希望為市民和遊客帶來令人愉快的假期體驗。

亞當斯 紐約市 中央公園

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