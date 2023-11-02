皇后區棄屋成大規模藏毒製槍據點 毒品市價逾千萬元

棄屋內發現大量毒品及槍支，以及製毒與製槍工具。(皇后區地檢辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)11月1日宣布，在東北皇后區貝爾羅斯(Bellerose)一棟棄屋內，執法人員搜出海量的海洛因、芬太尼和古柯鹼以及大量槍械，市價逾1000萬元，屋內還包括許多製毒以及製槍工具。相關涉事人員已因非法持有管控物質及槍械等共112項罪名遭到起訴，罪成將面臨25年至終身監禁。

法院文件顯示，棄屋位於當地88路249-27號，今年5月30日下午約2時39分，一名承包商在該棟住房出售後進入此處，看到大量槍械、槍械零件以及毒品 ，其中包括冷藏箱中的白色粉末狀物質，他在拍攝照片後報警。

監控錄像顯示，待這名承包商離開後，居住在牙買加90大道的43歲被告羅迪蓋茨(Victor Rodriguez)進入棄屋，手拿兩個冷藏箱在屋內奔跑，冷藏箱內據信有15公斤毒品。

翌日，警方執行了法院授權的搜查令，並在這棟棄屋內發現約150萬個小型包裝袋，內含海洛因或芬太尼，交易價值約1000萬元；八公斤的古柯鹼、海洛因和芬太尼，街頭交易價值約50萬元；至少一個塑料袋，內含海洛因、芬太尼、古柯鹼、以及鴉片類止痛藥曲馬多(Tramadol)的混合物；三個常被毒販用來大量包裝藥物的壓片機；兩個在非法毒品的生產和包裝中使用的呼吸器面罩等。

此外，警方還發現五把9毫米幽靈槍半自動手槍、七把其他槍支 、五套完整的幽靈槍工具包、25個高容量彈藥供給裝置、超過200發子彈、一個用於製造和組裝幽靈槍的電鑽、四部手機等。