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平價屋今年建不到1700個 霍楚被批失敗

記者張心／紐約報導
紐約市今年僅建造不到1700個平價屋。(市長辦公室提供)
紐約市今年僅建造不到1700個平價屋。(市長辦公室提供)

住房倡議團體「Metro IAF New York」在其最新統計中指出，紐約市今年僅建造了不到1700個平價屋，批評這是當局住房政策的極大失敗。

「Metro IAF New York」披露的數據顯示，今年前九個月，紐約市僅建成不到1700個平價屋單位，而這其中僅有45個，是在州長霍楚(Kathy Hochul)的領導下建造的。「毫無疑問，這些數字證明，霍楚當局在實現住房目標的過程中是失敗的。」「Metro IAF New York」在聲明中表示，霍楚曾說，紐約市的生命力取決於政府能否創造更多住房的能力，並設定了在十年內建造80萬套住房的目標。

但是從目前情況看，因為霍楚今年未能與州議會達成重大的住房協議，從而使其住房願景只能以緩慢的步調進行，因此，不少住房倡議者提出反對，開始對州府表達抗議。

大約50位宗教領袖、100多名倡議人士於11月1日在州長辦公室前集會，呼籲霍楚在平價屋問題上採取更加積極的行動。聖保羅社區浸信會(St. Paul Community Baptist Church)牧師David Brawley表示，大家的要求包括在皇后村(Queens Village)的克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)，建立一個大型平價屋社區。

「我在布碌崙(布魯克林)的教堂周邊，由於租金急速飆升和住房資源不足，導致不少信徒被迫搬家，這會造成一場危機。」David Brawley說，霍楚曾在去年州長選舉日前，造訪過他的教堂，但之後就沒有再來，「我們教堂已經投票決定，在她對平價屋採取措施之前，不會歡迎她再來。」

對此，州長辦公室發言人亨利(Justin Henry)表示，州長仍然致力於增加紐約市的住房數量，她已經頒布了行政令，並將繼續與立法機構合作。

霍楚 平價屋 紐約市

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