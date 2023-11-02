難貸款 紐約州檢：亞裔擁房率比白人低25%

州檢察長詹樂霞發布報告指出，紐約亞裔的自住房擁有率雖然高於非洲裔和西語裔，但還是比白人要低25%。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室近日發布報告稱，紐約州 各族裔之間的房產擁有率存在嚴重的不平衡，少數族裔人群在取得貸款 方面的困難比白人大得多，而且面臨更高的借貸成本。其中，紐約亞裔 的自住房擁有率雖然高於非洲裔和西語裔，但還是比白人要低25%。

調查人員研究了紐約州從2018年至2021年所有的抵押貸款申請紀錄。報告指出，紐約州白人家庭擁有住房的比率接近70%，是非洲裔的兩倍多。亞裔在有色人種中自有住房比率最高，但也不到50%，比白人低了四分之一，而比率最低的西語裔則是不到20%。

根據報告，造成如此巨大差異的主要原因有二，其一是少數族裔在申請貸款時被拒概率較高，在擁有相同信用分數段的群體中，貸款成功率的差異也很明顯，信用分數處於中高水平的白人在申請貸款時，失敗率比非洲裔要低一倍。而在中低信用分數段，亞裔的貸款失敗率則遠高於其他族群。此外，即使貸款申請能夠通過，非白人群體也會面臨更高的利率、佣金或過戶費成本。報告指出，紐約州非洲裔和西語裔貸款人比白人要多負擔的成本總計多出2.07億元。

詹樂霞表示，這種房屋所有權的不平等，強化了種族隔離的遺留問題，並且加劇了種族之間的貧富差距。亞洲人平等會(Asian Americans For Equality)執行總監余思亮介紹，少數族裔在歷史上就一直面臨這樣的不平等狀態，有限的融資方式導致借貸成本的提高。

針對這些問題，報告提出了一系列建議，包括為第一代購房者提供首付和利率補貼、增加對非營利性金融機構的資助，以使他們更好地彌補傳統金融機構服務不到的少數族裔社區等，此外，詹樂霞還建議州立法機構盡快通過「紐約公共銀行法」(New York Public Banking Act)以加強對銀行機構的監管、督促他們為弱勢社區提供更多可負擔的金融服務。