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201初中霸凌案 華生家長控罪將撤銷

記者胡聲橋／紐約報導
數百名華裔民眾到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)
數百名華裔民眾到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)201初中霸凌事件後，華裔家長雷先生遭攻擊受傷又被捕遭控罪，這一案件引起了華裔社區的憤怒，華社先後組織了多場示威活動，10月30日再次到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。10月31日，地檢一名發言人證實，案件中雷姓華裔學生家長的控罪將很快被撤銷。華社對此感到高興，並表示這是華裔社區團結一心，共同努力的結果。

雷先生。(記者顏潔恩／攝影)
雷先生。(記者顏潔恩／攝影)

在30日地檢辦公室前的示威中，蔣莎樂辦公室工作人員向集會民眾分發了印有聲明的紙張，上面寫道，「有意」(intend to)撤銷對這名學生父親的所有指控。不過，因為紙條的措辭比較含糊，而且聲明不規範，還是引起了華社民眾的懷疑，認為事情或許還有反復。

地檢辦公室一位不具名的發言人10月31日確認，地檢已決定撤銷對雷先生的所有控罪；而因為涉嫌登門報復，打傷雷先生的中東裔男子將繼續面對控罪，受到法律的制裁。這名發言人強調，處理案件需要遵循一定的程序，也需要時間，不能說撤銷就立刻撤銷。不過，當問及雷先生的控罪何時會被撤銷，這名發言人說會很快，現在只是時間問題。

這名發言人指出，布碌崙地檢每周處理許多案件，蔣莎樂不會親自介入所有案件，但蔣莎樂從一開始就親自了解這起案件的始末，對這起案件十分重視。在地檢辦公室與議員見面前，蔣莎樂就曾和雷姓家長及其代表律師會晤，當時有五名高級助理檢察官和多名司法人員在場，向他們做出了詳細的解釋，當時也向他們承諾案件將被撤銷。

做出逮捕雷先生決定的是警方，這名發言人說，地檢辦公室是根據警方提供的證據決定對兩人提出控罪。不過，地檢辦公室在審查了所有的警方證據，包括查看了現場的視頻證據後，確定應撤銷對雷先生的指控。值得慶幸的是了，這起案件有詳細的現場視頻，使地檢對整個案件的前後情況都了解得非常清楚。

數百名華裔民眾到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)
數百名華裔民眾到布碌崙地檢辦公室前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)

市議員紀思庭(Justin Brannan)10月31日下午1時左右也發表推文稱，布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)將取消對雷先生的指控，印證了地檢辦公室的表態。推文稱，「在聽取了社區的聲音並仔細審查了這個案件後，布碌崙地檢蔣樂莎將撤銷對雷先生的控罪。感謝布碌崙地檢蔣樂莎先生」。

得知布碌崙地檢很快將要撤銷對雷先生的控罪後，華社普遍都感到很高興，有松了一口氣的感覺。大家都認為雷先生得到了公道，而且這是華裔社區團結一心，共同努力的結果。

州參議員劉醇逸在30日集會中曾對布碌崙地區檢察官蔣莎樂不正規的聲明表示不滿，在得知很快將要撤訴的確切消息後，劉醇逸發表聲明稱蔣莎樂做了「正確的事情」，因為雷先生「很清楚是在保護家人」，他認為蔣莎樂現在必須對沙博(Hassan Saab)提出更有力的起訴，因為沙博挨家挨戶找雷先生一家，並用致命武器實施攻擊。

數百名華裔民眾此前到布碌崙地檢辦公室前示威抗議，蔣莎樂辦公室10月31日證實，將...
數百名華裔民眾此前到布碌崙地檢辦公室前示威抗議，蔣莎樂辦公室10月31日證實，將撤銷對華裔學生家長的控罪。(記者胡聲橋／攝影)

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊說，對雷先生的控罪，這本來就是不該發生的事情，這說明司法部門不夠認真，今後要吸取教訓，他還呼籲教育部門要把霸凌當成頭等大事來處理。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，沙博找到雷先生家裡去打，雷先生本來就是自衛，自衛無罪，對雷先生的控罪當然要取消，而且還要嚴懲打人者。黃啟旺說，遇到不合理，不合法的事一定要抗議，他認為這次華社組織的多次抗議有助於問題的解決。

華社維權人士凌飛說，他很高興布碌崙地檢能撤銷對雷先生的控罪。他認為華社的抗議既要又鬥爭，也要有妥協，才最有可能達成合理的結果。

蔣莎樂。(記者顏潔恩／攝影)
蔣莎樂。(記者顏潔恩／攝影)
數百名華裔民眾到市教育局前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)
數百名華裔民眾到市教育局前示威抗議。(記者胡聲橋／攝影)

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