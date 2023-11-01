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紐約萬聖節大遊行 華人不缺席

記者張心／紐約報導
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)

紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於10月31日晚間上演，數萬名市民與遊客齊聚曼哈頓，裝扮成各色鬼怪、殭屍、骷髏、女巫、機器人等角色，盡情享受秋末冬初的奇妙夜晚。眾多華人參與遊行，不少人成為焦點人物。

紐約市萬聖節大遊行被列為「死前一定要做的100件事之一」，今年已經邁入第50屆，主題定為「上下顛倒」(Upside Down/Inside Out)，旨在表達新冠疫情後，世界從離奇顛倒再度回歸「正常狀況」，表達對疫情期間隔離故事的回溯，以遊行寄託走出去、重獲自由的嚮往。

「今年的遊行不僅僅是為了慶祝50周年生日，還為了向因為911事件、愛滋病、新冠疫情等天災人禍中喪生的亡靈，表達致敬與哀思。」遊行總監弗萊明(Jeanne Fleming)表示。遊行隊伍中，不少人打扮成抗疫工作人員的模樣，配戴N95口罩，身著隔離防護服，手上拿著護士特有的病例本，甚至在衣服上塗抹代表鮮血的紅色，以表達對新冠期間，因照顧患者不幸逝世的醫護工作人員。

今年的遊行照例從第六大道與堅尼路(Canal St.)交叉口開始，沿第六大道一路向北行進至18街。晚上6時30分許，精心裝扮的人群逐漸從入口處湧入遊行通道，漸漸形成人山人海之勢，慢慢向遊行終點一路前行。

由於以色列和哈瑪斯衝突，今年市警局對安保極度重視，始終處於高度警戒狀態，以確保沒有潛在的襲擊鬧事者，破壞普通參與民眾的人身安全。「鑒於以色列與哈瑪斯的衝突持續擴大且造成大規模傷亡，不排除有人將格林威治村萬聖節大遊行當作攻擊目標，所以我們當晚的警戒非常嚴格。」市警局表示。

但地緣政治並沒有影響參與者的心情。來自台灣的宋Kenny和吳Angela，分別裝扮成Netflix劇集「怒嗆人生」(Beef)中的男女主角，並表示之所以特別選擇這種裝扮，是因為該片是Netflix在歐美地區少有的、以亞裔為主角的影視劇，「我們很驕傲有優秀的亞裔演員演繹精彩的故事，同時也希望傳達給主流社會，期待有更多優秀的影視作品可以邀請亞裔為主角。」

與四位同學們一起裝扮成香蕉小黃人的Ann，當晚成為媒體爭相拍攝的焦點。五人身著統一整齊鮮亮的服飾，在遊行的隊伍中顯得格外顯眼，不斷被攝影師要求拍照。「我們很高興參加遊行活動，沒想到可以這麼受歡迎。」

來自費城的中國留學生劉Rachael與兩位同學分別扮演為陰間使者，搭配藍色的眼影和慘白的膚色，過了一把電影中的鬼怪癮。「我們在小紅書看到上海的萬聖節遊行很有趣，紐約的親在扮相上也不能輸。」

每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
芭比娃娃成為其他族裔民眾爭相扮演的角色。(記者張心／攝影)
芭比娃娃成為其他族裔民眾爭相扮演的角色。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
華人積極參與萬聖節遊行，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
華人積極參與萬聖節遊行，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
台灣學生扮成神奇寶貝，積極參與萬聖節遊行。(記者張心／攝影)
台灣學生扮成神奇寶貝，積極參與萬聖節遊行。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
華人積極參與萬聖節遊行，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
華人積極參與萬聖節遊行，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
民眾乘坐地鐵到堅尼路地鐵站，積極參加萬聖節大遊行。(記者張心／攝影)
民眾乘坐地鐵到堅尼路地鐵站，積極參加萬聖節大遊行。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
華人學生扮演的小黃人，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
華人學生扮演的小黃人，在人群中超級吸睛。(記者張心／攝影)
只見遊行隊伍中，不少人打扮成「大白」的模樣，以表達對新冠期間，因照顧患者不幸逝世...
只見遊行隊伍中，不少人打扮成「大白」的模樣，以表達對新冠期間，因照顧患者不幸逝世的醫護工作人員。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡...
紐約市第50屆「格林威治村萬聖節大遊行」於31日晚間上演，民眾扮演成各色鬼怪和卡通人物。(記者張心／攝影)
來自台灣的宋Kenny和吳Angela，分別裝扮成Netflix劇集「怒嗆人生」...
來自台灣的宋Kenny和吳Angela，分別裝扮成Netflix劇集「怒嗆人生」(Beef)中的男女主角，希望有更多亞裔為主角的美國劇集。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)
每年的「格林威治村萬聖節大遊行」都預計吸引超過5萬人參加。(記者張心／攝影)

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