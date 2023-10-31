專題報導／紐約會不會變帳篷城市？ 市長、市民都想知道

紐約市政府在羅德爾島搭蓋大型帳篷，可收容2000名無證移民，但也顯現紐約市已經很難再找到足以收容無證客的適合地點和住所。(記者許振輝／攝影)

從來都不反對移民的紐約市 ，最近將過去幾個月「張開雙臂」，擁抱無證客 的態度，轉為拒絕與勸阻。看著不斷湧進，每日飆升的無證客人數，逐漸攀升至16萬名且毫無停歇趨勢，紐約市長亞當斯(Eric Adams)坐立不安，不斷向總統拜登、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、以及他眼裡的「共和黨小人」德州州長艾伯特(Greg Abbott)喊話，央求不要再向紐約輸送無證客，使紐約承受「欲加之罪」。

「紐約滿了。」亞當斯說，「紐約被摧毀了。」

張開雙臂 全美唯一

根據「卡拉漢訴卡瑞案」(Callahan v. Carey)而制定的「庇護權」法令(Right to Shelter)，紐約市是全美唯一一座有法律義務，為所有遊民提供住所的城市。這使得在「無證移民潮」開始時，紐約市府便推出「張開雙臂」(Open Arms)計畫，在住房、教育、食物等各方面為無證客提出援助。

自2022年4月起湧入紐約的無證客，得到市府在紐新航港局(Port Authority)的接待，進而登記送入遊民所，獲得吃住照應。2022年9月，紐約市教育局還為1500名無證移民家庭兒童開綠燈，以人均2萬5334元、總撥款1910萬元經費送他們入讀市公校，並招募大批西班牙語教師、輔導員作師資，提供書包、學習用品、地鐵卡、公車時間表等學校資料，希望他們盡快融入當地社區。

從此全市各地開始承擔無證客的衣食住行開銷，曼哈頓華埠也成了不少無證客兒童上學首選之地；位於巴士打街(Baxter St.)143號的130公立學校(P.S. 130 Hernando De Soto School)，為無證客提供衣物、學習用品、嬰兒用品、生活用具，並在華人策畫協會(簡稱「華策會」)協助下，為無證兒童開放課後活動。

華策會首席策略官陳天子(Brian Chen)說，由於政府資源稀缺，包括華策會在內的多個非營利組織都在為無證移民提供幫助。

來自茅利塔尼亞(Mauritania)的穆斯林無證移民，在羅德爾島的安置中心外草地上向麥加朝拜。(記者許振輝／攝影)

去年底起，華策會就協助推動「承諾紐約」(Promise NYC)計畫，負責無證客兒童照護補貼發放；今年5月，又為成年無證客提供為期六周的英語輔導，方便他們在餐館等行業找工作；今年9月，在聯邦開放委內瑞拉難民工作許可後，華策會也協助申請。

紐約市府對無證客的慷慨及奉上「白吃的午餐」，吸引更多無證客蜂擁而至。

美國海關及邊境保護局(CBP)數據顯示，僅在本財政年度，每月就平均有9091名無證客選擇定居紐約市，這一趨勢在今年5月達到頂峰，當月共有1萬5145名在紐約市安家落戶。

平均花費 每人4萬

紐約市已感到不堪重負，但這一切才剛剛開始。上周市府提供給市議會的報告說，自去年春天以來，市政府已為無證客開設了213個緊急庇護所，包括能容納2000人的羅德爾島的庇護所。而紐約安置無證客費用，每人每天已增至400元。

在羅德爾島大帳篷裡的庇護客，雖可棲身，但從外看進去，仍是滿床狀況。（記者許振輝／攝影）

雪城大學報告分析指出，「如果這一情況不加以遏制，按照市府目前接收無證客的平均速度，紐約市納稅人將為每名無證客平均花費4萬元」。

市府數據也顯示，未來三年紐約必須為無證客花費120億元，每月支出3億元，比芝加哥市去年總共花費的2億5600萬元還要多。

「為了使市民了解財政狀況究竟有多糟糕，我們可以打個比方，在無證客危機上，紐約市花的錢比波士頓整年的財政預算還多。」市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)說，「這意味著，我們可以為波士頓的每所公校、消防局、警局填平預算的坑」。

由於庇護所爆滿，紐約市府已準備發給無證客帳篷，讓他們在公園紮營。市長亞當斯說，無證客露宿街頭，已不是會不會的問題，而是在哪一天的問題。

紐約市會不會變成帳篷城市？市長亞當斯在問，市議會在問，市民也要求答案。