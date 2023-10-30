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長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

記者高雲兒／紐約報導
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)
長島納蘇郡曼哈塞一名六歲男孩因為將萬聖節糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，該男子已被逮捕控罪。(納蘇郡警方提供)

萬聖節將至，糖果成為當仁不讓的主角；但在長島納蘇郡(Nassau County)曼哈塞(Manhasset)，一名六歲男孩因為將糖果放錯地方，被一華裔男子拔槍相向，所幸無人受傷；目前該華裔男子已被逮捕，並被指控威脅和危害兒童罪。

根據納蘇郡警方，28日晚上7時30分左右，一位母親正開車帶著她的三個孩子和她的侄子，前往位於曼哈塞羅克雷斯特路(Rockrest Road)138號的住所，並囑託十歲的女兒把一個糖果包送到朋友家門口。

這名女孩和她六歲的弟弟下車後，按了住所的門鈴，在前門處留下一個裝滿萬聖節糖果的袋子，然後回到車上；後來女兒提醒母親糖果似乎放錯了地址，於是母親開車回去，讓六歲的弟弟去把放錯的糖果再拿回來。

誰知，就在這名男孩要把糖果撿起時，屋內43歲的華裔住戶溫一帆(Michael Yifan Wen，音譯)打開房門，走出屋子，用黑色手槍指著6歲男孩的頭，所幸男孩並未受傷；警方隨後逮捕了溫一帆，該男子已於29日在罕普斯狄鎮(Hempstead)第一地方法院過堂，並被指控二級威脅和危害兒童罪，將於11月13日再次出庭。

附近住戶聽聞此事，感到不可思議，溫一帆的鄰居Diana Donatelli說，「為什麽要這麽做？這將影響這個孩子的餘生，當然也會影響他的父母。」

華裔 萬聖節 長島

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