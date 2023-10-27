處理201初中霸凌案 布碌崙地檢：會讓社區滿意

蔣莎樂（右三）26日與民選官員、華裔社區人士會晤。（莊文怡提供）

布碌崙 (布魯克林)戴克高地201初中華生 遭霸凌 事件引發華社高度關注後，紛紛爭取為華生的父親雷先生撤銷控罪；布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)26日打破沈默，表示該案始終得步入司法程序、交由大陪審團決定，不過已針對此情況與雷先生、華裔社區人士及民選官員進行一場很有意義的會晤，他也有信心社區會對最後的結果感到滿意。

州眾議員寇頓(William Colton)、幕僚長莊文怡、以及陳麗娜、朱雅婷等社區人士，26日針對雷先生的案子與蔣莎樂會晤；「這是一次非常有成果、真誠的會議」，寇頓與莊文怡後來發布共同聲明表示，稱讚蔣莎樂對這起案件採取了深思熟慮、謹慎的態度。

根據寇頓，蔣莎樂辦公室目前還在調查案發經過，不停檢閱當日的視頻和盤問涉案人士，「他給足了我們兩個多小時，在他的辦公室與處理這起案件的同事交談，並專心聆聽我們想說的話」；寇頓也說，他們有信心到了最終的程序時，正義將得到伸張。

蔣莎樂向他們解釋，司法程序如向大陪審團呈交證據的動作，必須得執行，但保證一定會爭取到最公平的結果；為防止未來類似事件的發生，地檢辦公室也同意向有興趣的學校、社區組織提供反霸凌的相關項目和訓練。

當晚蔣莎樂在出席8大道的華社活動中也打破沈默道，表示對於雷先生的控罪無法作出公開的評論，該案肯定要交由大陪審團來做判斷和決定；他也說道，當日與寇頓一群人的會晤非常有效率、順利，他相信該案會有正確的走向、正義最終會實現，「我有信心社區會對這個結果感到滿意」。