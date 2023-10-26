MTA威脅：收不到堵車費 影響設施維護升級

MTA執行長利博近日威脅，如果曼哈頓堵車費無法按時開徵，將影響未來一系列的基礎設施維護和改造計畫。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )執行長利博(Janno Lieber)近日公開表示，如果曼哈頓堵車費 不能按時開始收取，將會導致一系列大眾運輸基礎設施的升級改造工程延誤。

利博拒絕透露具體都有哪些工程會受影響，但他提到的項目包含無障礙設施增建、地鐵信號系統升級、清潔能源公車等。堵車費開徵後，預計每年能為MTA帶來10億元的收入。利博表示，堵車費還會被用於一個融資計畫，在開徵後還需要大概一年的時間，才能集齊足夠的保證金，用以發行更多的建設債券，預計下一步基礎設施新建和升級改造所需的融資總量大約150億元。此外，新增的收入還可用於匹配來自聯邦的建設撥款。

目前，堵車費計畫已經獲得了從州議會到聯邦的批准，收費設施也已開始安裝。不過，該計畫仍面臨一些法律層面的挑戰，給明年春季的開徵計畫增加了一些不確定性。其中新澤西州 政府今年6月提起的訴訟影響最大。新澤西方面在訴訟中強調，曼哈頓徵收堵車費會給新澤西居民的通勤帶來了不公平的經濟負擔，同時由於過境車輛被迫繞行導致駕車者用路習慣的改變，會給新澤西州的環境帶來重大不利影響，因而新州提起訴訟，旨在以法庭禁制令的形式阻止堵車費計畫的施行。除新州外，包括史泰登島在內的部分郊區也計畫以類似的方式對堵車費發起法律挑戰。

MTA本周聘請了一個強大的法律團隊應對這些官司。利博表示，他們也需要制定應急計畫，以便應對可能出現的變數。