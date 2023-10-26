我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

MTA威脅：收不到堵車費 影響設施維護升級

記者許君達／紐約報導
MTA執行長利博近日威脅，如果曼哈頓堵車費無法按時開徵，將影響未來一系列的基礎設施維護和改造計畫。(MTA提供)
MTA執行長利博近日威脅，如果曼哈頓堵車費無法按時開徵，將影響未來一系列的基礎設施維護和改造計畫。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA)執行長利博(Janno Lieber)近日公開表示，如果曼哈頓堵車費不能按時開始收取，將會導致一系列大眾運輸基礎設施的升級改造工程延誤。

利博拒絕透露具體都有哪些工程會受影響，但他提到的項目包含無障礙設施增建、地鐵信號系統升級、清潔能源公車等。堵車費開徵後，預計每年能為MTA帶來10億元的收入。利博表示，堵車費還會被用於一個融資計畫，在開徵後還需要大概一年的時間，才能集齊足夠的保證金，用以發行更多的建設債券，預計下一步基礎設施新建和升級改造所需的融資總量大約150億元。此外，新增的收入還可用於匹配來自聯邦的建設撥款。

目前，堵車費計畫已經獲得了從州議會到聯邦的批准，收費設施也已開始安裝。不過，該計畫仍面臨一些法律層面的挑戰，給明年春季的開徵計畫增加了一些不確定性。其中新澤西州政府今年6月提起的訴訟影響最大。新澤西方面在訴訟中強調，曼哈頓徵收堵車費會給新澤西居民的通勤帶來了不公平的經濟負擔，同時由於過境車輛被迫繞行導致駕車者用路習慣的改變，會給新澤西州的環境帶來重大不利影響，因而新州提起訴訟，旨在以法庭禁制令的形式阻止堵車費計畫的施行。除新州外，包括史泰登島在內的部分郊區也計畫以類似的方式對堵車費發起法律挑戰。

MTA本周聘請了一個強大的法律團隊應對這些官司。利博表示，他們也需要制定應急計畫，以便應對可能出現的變數。

堵車費 新澤西州 MTA

上一則

紐約地鐵攜槍被捕人數 較疫情前增94%

下一則

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

延伸閱讀

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停

T-Mobile漲價計畫走漏風聲 客戶反彈…自動升級叫停
高慧民遇害近兩年 紐約地鐵加裝安全門仍延遲

高慧民遇害近兩年 紐約地鐵加裝安全門仍延遲
紐約客談／一道安全門 難倒MTA

紐約客談／一道安全門 難倒MTA
為感恩節遊行讓路 MTA堵車費裝置推遲安裝

為感恩節遊行讓路 MTA堵車費裝置推遲安裝

熱門新聞

李康生左手臂遭二度燙傷。 圖／擷自IG

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

2023-10-20 11:15
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

2023-10-22 12:15
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

2023-10-21 02:30
波羅園一家中餐館日前被搶劫。(激增顏潔恩/攝影)

紐約中餐館還沒營業就被搶 華人老闆遭拳毆

2023-10-26 12:07
普立茲獎得主阮越清。(美聯社資料照)

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

2023-10-22 13:26
在奧克拉荷馬市開妓院的江峰涉嫌人口販運，24日在紐約市被逮捕。(奧克拉荷馬緝毒局提供)

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

2023-10-26 17:43

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人