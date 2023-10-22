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維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了 負債累累 不得不重新外出找工作

記者顏潔恩／紐約報導
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)
馬女士與騙子的對話。(馬女士提供)

針對在美華人下手的「殺豬盤」詐騙手法換湯不換藥，居住在維州的65歲華婦馬女士，在微信上結交一名自稱住在紐約的陌生男子；對方得知她對公益慈善事業感興趣，以「賺更多錢幫助更多人」為切入點，引導其投資加密貨幣，讓她幾個月間投入30多萬元。

本報此前曾報導過一名住在南加州的王女士在一年內被騙140萬元，馬女士日前指出，自己的經歷與該名受害者極其相似；去年10月，在一個她已加入多年、關注政治時事的微信群上，一名自稱為張景浩的華男突然私信她，一開始便不停地噓寒問暖，分享自己煮的菜、打高爾夫球照等。

持續一、兩個月後，馬女士有一次回應了男子，雙方開始交談起來，男子也在這時表示因生意往來較常用Line，要求轉到那裡聊天；她以為對方也是關注社會議題、有正義感的人，加上自稱離了婚還有個女兒，在照片的加持下讓她放下戒備。

男子透露在他乾爹的公司做風險投資，其乾爹是一名財務分析師，在乾爹的帶領下賺了很多錢，且有頂尖的金融團隊，對於虛擬貨幣的投資有很多賺錢的內幕。

起初男子試圖從感情下手，聊了一陣後提議成為男女朋友，但馬女士已結了婚，且兒子跟對方年齡還差不多，立即表示拒絕；不料男子不死心，每日依舊繼續攀談，後來得知馬女士很有愛心，有意搞慈善事業。

不久後男子自稱在中國有個慈善基金會，專門籌款給四川山區的窮小孩，讓他們有學習的機會；期間還發來捐款圖給馬女士看，激發她的興趣。

馬女士形容，一開始對華男不停游說她投資加密貨幣抱著很堅定的拒絕態度，「我說我不感興趣、不缺錢、不需要做這方面的投資」，就算對方亮出高額投資收益的財務表都不為所動；直到一次，男子以「賺更多錢為社區做貢獻」為由，主動在一個稱為「okxpro」的投資平台替她開了帳戶，並自掏腰包放入20萬元。

男子還嘴甜地表示，與乾爹說好能夠確保高收益，才換來讓她加入的機會，一般不輕易拉人入行，叫她只需放入一點錢便可開始運作；自此後馬女士便動搖，覺得對方把自己當作親近的人、事事為其考慮，有賺錢的機會還會拉她一把，也擔心他會遭到乾爹的譴責，於是不好意思再推脫。

馬女士於是投入了第一筆的12萬元，平台幾天後便顯示賺了一筆錢，再後來男子說要更換到可賺取更高利潤的投資項目，從原本15%的收益拉高至30%，要求她再加錢；幾個月後，馬女士試圖從平台中取錢出來，此時平台的「貨幣專員」開始以各種不同的名目要求她投入更多的錢，例如違規操作遭到凍結、需支付個人所得稅、資金來路不明被歸為洗錢範疇等，每次都要支付上萬元的罰款或保證金；期間她也不是沒有質疑過，不明白為什麼要付稅給該平台，但對方忽悠道，不付款的話就要坐牢，令她腦子一熱繼續給錢。

當實在拿不出錢時，張景浩就會提出幫她承擔一部分的錢，當時還覺得人家很好心，自己還不小心連累了對方，令馬女士特別努力去借錢；她向身邊的朋友、家人借錢，還跟銀行申請商業貸款，並拿出保了很多年的人壽保險收益，先後在這個平台投入了30多萬元，直到帳戶第三次被凍結時她才意識到上當，不敢再掏錢。

「我真的智商降到零，回頭想覺得很愚蠢」，馬女士說，男子從未沒問過她的姓名、社安號(SSN)，怎麼可能幫她申請到帳戶；她也才感悟，「這些騙子會根據受害者的心理活動緊緊拉著人」，想方設法找到切入點下手，因此最好的做法就是對於這些信息完全不回應。

馬女士的帳戶被凍結後被要求交更多錢。(馬女士提供)
馬女士的帳戶被凍結後被要求交更多錢。(馬女士提供)

她也說，60多歲原本到了享福的年紀，結果積蓄被騙光後還負債累累，不得不重新外出找工作，令她十分懊悔；事發後她也哭了很久，所幸身邊的人對她的遭遇很同情，也沒有逼著她馬上還錢。

馬女士目前已到當地聯邦調查局(FBI)辦公室報案，她說，FBI專員一看男子發給她的照片，便馬上識別照片是網路圖，至今調查始終沒有重大進展；但她相信還是有很多遭到相似套路受騙的受害者，懷疑是同一個詐騙集團所為，希望更多受害者願意站出來向FBI提供證據，也讓當局意識到事態的嚴重性而積極調查，揪出背後的犯罪團夥。

投資 虛擬貨幣 詐騙集團

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