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單車撞死華裔校長 肇事者僅被開紅燈違規罰單

記者劉梓祁／紐約報導
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)
警方所公布的肇事者照片。(市警提供)

曼哈頓華埠上月初發生單車撞人事故，導致一位六旬華人婦女受傷，並在送院數日後離世，其後包括親屬在內的多人，指警方未有履行職責、公開真相，導致嫌犯在事發超過兩周後才被鎖定；然而，由於警方將此事定為交通意外，肇事者並未面臨控罪，最新消息指其被開出一張紅燈違規罰單。

根據市警(NYPD)紀錄，此次車禍於上月5日上午10時27分前後，發生在華埠羅斯福公園旁格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)路口東北側，一男子操控Citi Bike電單車自南向北行進，期間撞倒受害者並導致其腦部著地、當場昏迷，且送醫三日後不治。死者隨後被辨認為華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)，享年69歲。

事發地周邊監控錄像顯示，肇事者在撞倒陸瑞英後，曾嘗試挪動該婦人，後在與街旁警員簡短對話後騎車離開現場。因此，多人指警方辦事不力、令其逃逸，並在上月末被鎖定和問訊。最新消息指，儘管該姓名尚未公開的騎手造成一名行人死亡，但他僅被開具一張紅燈違規罰單作為後果。

據媒體報導，此消息已由執法隊員確認，但目前尚不清楚是否會有其他罰單，例如不給予路權或不行使應有的注意義務，或是否會有更嚴重的指控。

事發後，陸瑞英家屬及多位社區代表成立「支持陸瑞英委員會」(Committee to Support Priscilla Loke)，譴責現場警員的有限作為，並要求與市警總局局長卡班(Edward Caban)會面。委員會聯絡人歐陽蕭安對罰單處罰表示，所有與陸瑞英相識的人都對此結果感到失望。

她說，就刑事司法系統而言，這僅是補救措施。她還表示，這次事故本身顯示了有必要更全面地考慮單車安全問題，指目前像如Citi Bike的租賃公司或其它外賣配送平台，並不承擔因使用它們的車輛而引發的事故責任。

自2009年以來，企李士提街雖已畫有單車道，但最初僅在街道兩側，直至2017年被重新設計，在街道東側設置了雙向單車道，並取消了西側的道路。數據顯示，雙向單車道使受傷人數有所減少。

華埠 曼哈頓 華人

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