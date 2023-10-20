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紐約戶外用餐新規嚴苛 業者不看好

記者許君達／紐約報導
戶外用餐新規要求，街道上的餐棚不能封閉，且寬度不能超過8呎。(記者許君達／攝影)
戶外用餐新規要求，街道上的餐棚不能封閉，且寬度不能超過8呎。(記者許君達／攝影)

紐約市交通局(DOT)19日公布了最新的戶外用餐管理規定細則。細則幾乎完全繼承了市議會通過的戶外用餐永久化法案的建議，包括人行道用餐區全年可開放、街道上的餐棚可於每年4至11月運營等，該法案於今年8月由市長亞當斯簽署成文。

細則主要對於戶外用餐設施的選址、建築結構、尺寸以及配套設施等方面做了詳細的規定。根據規定，占用道路的戶外用餐棚從每年4月1日至11月29日之間可以使用，而且必須保持開放、不能封閉，同時還必須設有無障礙設施；占道位置也必須避開斑馬線、公車地鐵站、消防栓、信箱、單車租賃設施等。而人行道用餐區同樣必須保持露天，還要設置隔離護欄。對於道路上的戶外餐棚，每家商戶可占用的最大空間為長40呎、寬8呎。為期四年的人行道用餐許可證的申請費用為1050元，占路餐棚的費用因地點而異，其中曼哈頓中城和下城最為昂貴。

根據計畫，細則出台後，公眾有一個月的意見反饋期，公聽會將於11月20日舉行。新規如能順利推行，預計將於明年春季開始執行。

「和合」餐廳的餐棚被設置成封閉結構、並設有冬季取暖設備，但這些都不符合新規的要求...
「和合」餐廳的餐棚被設置成封閉結構、並設有冬季取暖設備，但這些都不符合新規的要求。(記者許君達／攝影)

亞當斯表示，新規充分考慮了疫情期間臨時戶外用餐規定的經驗教訓，市府將與社區、業者和市民密切合作，「相信這將是我們整個城市的勝利」。不過，致力於推動社區商業繁榮的華埠商業改進區(Chinatown BID)在對曼哈頓華埠和小義大利等地的具體情況進行研究後，則對此新規的前景不太樂觀。

商改區行政總監陳作舟介紹，新規的要求很細緻，華埠商家多數都需要整改才能符合要求。目前，戶外用餐棚設置最成功的商家當數位於勿街(Mott St.)的「和合」餐廳，不過，「和合」的餐棚是不露天的結構，並不符合新規。員工吳先生介紹，紐約的氣候冬冷夏熱、風雨較多，業者將餐棚封閉起來是為了讓客人即使在天氣不好時也能在室外用餐。如果改成露天結構，那麼餐棚的利用率將大打折扣，周末假日大排長隊的顧客也會等待更長時間。

商該區特殊項目主任李德容表示，新規看似周到，但在實踐中還存在很多難解的問題。比如，不防風雨的開放結構會使木質材料加速受潮腐朽，對安全和衛生都構成問題。此外，在每年近半不能開設餐棚的時間中，業者如何妥善儲存建築材料也是個很大的問題。她認為，新規基本上等於變相「勸退」。

根據新規，華埠現有的戶外餐棚多數需要整改。(記者許君達／攝影)
根據新規，華埠現有的戶外餐棚多數需要整改。(記者許君達／攝影)

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