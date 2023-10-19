明年秋季起 紐約大學低收入家庭新生免學費

紐約大學是不少華人選擇的學校。圖為紐約大學的畢業活動。(記者許君達／攝影)

作為全國歷史上最古老的私立研究型大學之一，紐約大學 (NYU)以其優秀的學術實力、位於紐約市 的優越地理位置著稱，並吸引大量華裔申請就讀；近日，紐約大學校長宣布，年收入不超過10萬元的新生家庭，不必再交學費。

根據紐約大學史上首位女校長米爾斯(Linda Mills)在17日就職典禮中的發言，本學費減免項目將從2024年秋季學期開始。此外，該校為在獄中和曾經被監禁的學生提供免費大學課程的「監獄教育 」項目，亦將允許學生獲得學士學位。

紐約大學校長近日宣布，年收入不超過10萬元的新生家庭，不必再交學費。(Getty Images)

米爾斯表示，校方需要借助此種「內在的、未被挖掘的」想象力來發展未來實力，其同時也是紐大「最擅長的事情」。在紐約大學做訪問學者的前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也說，相信這一舉措將有助於減輕許多學生所面臨的經濟負擔，還代表了包容性、減少了經濟排斥，實際幫助家庭經濟狀況較為有限的家庭後代。

紐約大學董事會新任主席切斯勒(Evan Chesler)亦認為，此次調整將擴大低收入學生的學術機會。他說，為學生提供一種曾經可能無法得到的世界一流教育，可視為創造機會、踐行大學精神的行為。

據了解，雖紐約大學的學費會隨學院和專業有所不同，但截至2020年，其本科學費在不包括生活費、書籍、個人開銷等其他費用下，大約在5萬元到6萬元之間；碩士和其它研究生項目的學費則根據所選的課程和專業有所不同，可能會更高或稍低於這個範圍。