紐約客談／校園霸凌華人維權 宜理性公正

「校園霸凌」成為布碌崙華社近期最關注的議題，從戴克高地201初中事件發展的家庭互毆案、史島華生 在公車上遭人毆打等，華人 找到了亞裔 維權的另一個切入點；出發點固然好，但用力過猛，加上華人的意見普遍到了某個節點都會分化，維權目標暫未達預期。

疫情引發的針對亞裔暴力情緒高漲，近幾年傳出被歧視的事件大增，令亞裔感到厭倦又敏感；校園霸凌不是新鮮事，但正好掐到華人的痛處，且被傷及的是弱小的華生，以家長形成的一股力量正通過各種途徑發聲。

向校方施壓、加強識別校園霸凌方面的訓練和處分有理，但在某些觀點上過於執著；譬如華童父親雷先生是否完全出於自衛，明理人都懂當下可避掉互毆場面並選擇直接報警，但想必也有因兒子被打而憤怒，情理上理解其作出反擊的態度，可在司法上就有過錯，華人需承認這個事實。

對中東裔孩子的處置，華人也是意見分化，有些人認為遭到停課已是不錯的懲罰，無需做得太絕，但部分偏激的家長則要他們面臨停學的後果；無法達成共識的結果，導致不同人馬往不同的維權方向努力。

史島華生在公車被打早在9月發生，視頻卻在近期的節骨眼上才被流出，一時間在微信群傳開，明顯是有心人士要製造輿論；過分的是，該名學生被惡意謠傳是自閉孩童，試圖以此對其在公車上的行為作出解釋，這種扭曲事實的做法不僅傷害了當事人，謊言被揭穿後反而失去支持。

意識到維權的重要性乃是好事，但這條路上一定要理性解剖事實和具有公正的處理態度，才能獲得廣大民眾的信服。