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史島華生搭公車 疑遭霸凌…華人連署開除涉事學生

記者顏潔恩／紐約報導
華裔男童坐在位置上，將書包放在右邊的空座上。(視頻截圖)
華裔男童坐在位置上，將書包放在右邊的空座上。(視頻截圖)

紐約市華人圈的社群媒體上近日瘋傳一條視頻，一名在史泰登島就讀高中的華裔男學生搭乘公車時，疑將書包放在隔壁空位上引發幾名學生的不滿，隨後更被其中一名非洲裔女學生暴力攻擊；該事件立即令不少華裔家長聯想到不久前布碌崙(布魯克林)201初中的華生霸凌案件，更有人發起請願要求學校開除涉事非洲裔女生，但警方表示，此事已處理完結，無人被停課。

長達30分鐘的視頻顯示，該名華裔男學生坐在位置上不發一語，因將書包放在右邊的空座上，引發幾名外族裔學生的不滿，對他大叫「把你的書包移開」(Move your bag)；學生全程低頭不理會，直到一名男學生出口「給我這個爛東西」(Give me this shit)並伸手搶過他的書包，學生馬上便搶了回來。

被非洲裔女學生敲頭後，男童起身反擊。(視頻截圖)
被非洲裔女學生敲頭後，男童起身反擊。(視頻截圖)

這時一直站在他面前的非洲裔女學生逮住機會坐下，可雙手還在拉扯著學生的書包，兩人的肢體衝突一觸即發，女學生一邊起身一邊伸手敲華生的頭；華生也不示弱，站起來試圖將對方推開，但也因此激怒對方，開始衝著華生的頭部揮拳。

本月15日，名為John Chen的華裔男子在簽名運動網站Change.org展開簽名運動，要求學校將涉事非洲裔女學生其開除，目前已獲將近7000個簽名。

針對事件中誰對誰錯，一名自稱已聯繫過校方的白人男子表示，學校認為當下華裔男學生應讓座給別人，並指是其用手腕攻擊人在先；但男子說，視頻中明顯可感覺到一群人故意針對該名亞裔學生，過程中有人搶書包、在場多人用不善字眼罵他，女學生更是幾乎坐在華生身上，所謂的手腕推人也是華生自衛的表現。

經市警123分局證實，兩名涉事的學生均是北灘托滕維爾高中(Tottenville High School)的九年級生；該案於9月22日發生，事發後無人報警，不過校方後來得知情況，聯絡了雙方的家長協商，沒有人因此遭到停課。據警方所知，各方對學校的處置感到滿意。

但不確定此視頻為何現在流傳出去，17日在微信群上散播的說法眾所紛紜，有人指學生是自閉症孩童，莫名遭到騷擾和攻擊，還有人謠傳非洲裔女同學已被開除；但以上都是未經求證的謠言，不少華人家長呼籲大眾不要再廣傳不實信息，以免挑起不必要的矛盾。

男童的反擊激怒非洲裔女學生，遭到對方暴打。(視頻截圖)
男童的反擊激怒非洲裔女學生，遭到對方暴打。(視頻截圖)

華生 華裔 華人

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