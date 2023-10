史島華生搭公車 疑遭霸凌…華人連署開除涉事學生

華裔男童坐在位置上,將書包放在右邊的空座上。(視頻截圖)

紐約市華人 圈的社群媒體上近日瘋傳一條視頻,一名在史泰登島就讀高中的華裔 男學生搭乘公車時,疑將書包放在隔壁空位上引發幾名學生的不滿,隨後更被其中一名非洲裔女學生暴力攻擊;該事件立即令不少華裔家長聯想到不久前布碌崙(布魯克林)201初中的華生 霸凌案件,更有人發起請願要求學校開除涉事非洲裔女生,但警方表示,此事已處理完結,無人被停課。

長達30分鐘的視頻顯示,該名華裔男學生坐在位置上不發一語,因將書包放在右邊的空座上,引發幾名外族裔學生的不滿,對他大叫「把你的書包移開」(Move your bag);學生全程低頭不理會,直到一名男學生出口「給我這個爛東西」(Give me this shit)並伸手搶過他的書包,學生馬上便搶了回來。

被非洲裔女學生敲頭後,男童起身反擊。(視頻截圖)

這時一直站在他面前的非洲裔女學生逮住機會坐下,可雙手還在拉扯著學生的書包,兩人的肢體衝突一觸即發,女學生一邊起身一邊伸手敲華生的頭;華生也不示弱,站起來試圖將對方推開,但也因此激怒對方,開始衝著華生的頭部揮拳。

本月15日,名為John Chen的華裔男子在簽名運動網站Change.org展開簽名運動,要求學校將涉事非洲裔女學生其開除,目前已獲將近7000個簽名。

針對事件中誰對誰錯,一名自稱已聯繫過校方的白人男子表示,學校認為當下華裔男學生應讓座給別人,並指是其用手腕攻擊人在先;但男子說,視頻中明顯可感覺到一群人故意針對該名亞裔學生,過程中有人搶書包、在場多人用不善字眼罵他,女學生更是幾乎坐在華生身上,所謂的手腕推人也是華生自衛的表現。

經市警123分局證實,兩名涉事的學生均是北灘托滕維爾高中(Tottenville High School)的九年級生;該案於9月22日發生,事發後無人報警,不過校方後來得知情況,聯絡了雙方的家長協商,沒有人因此遭到停課。據警方所知,各方對學校的處置感到滿意。