我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

1/3紐約客 租房花掉一半薪資

記者張心／紐約報導
最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。(記者張心／攝影)
最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。(記者張心／攝影)

通貨膨脹加劇，紐約市房價疫後持續「報復性」增長，最新報告顯示，三分之一的紐約客將一半的薪資用於租房，生活負擔持續加重。

紐約社區服務協會(Community Service Society)表示，分析2021年的紐約市城市住房數據發現，三分之一的市民至少將一半的收入用於租房，約55％的市民則將三分之一的收入用於租房。此外，約有120萬戶家庭被評定為「租金負擔過重」(Rent Burdened)，約34％的租客被評定為「背負嚴重租金負擔」(Severely Rent-Burdened)。

然而即使租金價格不斷飆升，住房的條件卻並未同比增長。調查發現，紐約市有24％的住所存在鼠患、18％的住房會漏水、17％的房屋地板和天花板上有裂縫、16％的房子冬季出現供暖中斷、還有9％有黴菌問題。

紐約社區服務委協會還結合市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)和人口普查局(U.S. Census Bureau)最近公布的關於租金、住房狀況與租戶特點的詳細數據，發現紐約市平價屋短缺危機持續加劇、無家可歸的風險不斷上漲、各地區房價的中位數也進一步走高。

分析發現，愈是貧困的市民處境愈是艱難。在2021年調查時，約84％的收入低於聯邦貧困線的家庭(即三口之家年收入約2萬5000元)，被評定為「負嚴重租金負擔」。「這基本上意味著，處於這種薪資水準的家庭，在任何時候都瀕臨被驅逐的邊緣，實在是令人心驚。」紐約社區服務協會房屋政策分析師(Oksana Mironova)說，

而疫情也為貧困人口就業帶來挑戰，不斷有低收入人群難以負擔房租，從而遭到驅逐。根據統計，疫情期間，全市有超過20萬驅逐訴訟；自2022年初法律解除驅逐禁令後，執法人員更是有超過1萬次驅逐行動。在低收入市民和數以萬計新移民無法負擔房租的壓力下，紐約市遊民數量創下歷史新高。

租金 紐約市 低收入

上一則

J&S信心駕校 JC 保險與ESJ貨運 打造全美商業駕駛培訓與貨運新篇章

下一則

父子藏私槍和3D打印機 被控104項罪名

延伸閱讀

住不起…1/3紐約人 一半薪水用來付房租

住不起…1/3紐約人 一半薪水用來付房租
紐約客談／環保和經濟 紐約如何兩全

紐約客談／環保和經濟 紐約如何兩全
如何脫離紐約市？史島區長啟動研究

如何脫離紐約市？史島區長啟動研究
紐約市連7周末下雨 仿如「魔咒」

紐約市連7周末下雨 仿如「魔咒」

熱門新聞

紐約市法拉盛的賣淫現象日漸嚴重，導致行人和商家都怨聲載道。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

2023-10-12 06:29
33歲男子賀南德茲墜入九一一紀念館北池。(擷自X平台@Daily Mail)

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

2023-10-10 13:40
以色列航空表示，有匿名男子在紐約甘迺迪機場，為飛往以色列的預備役軍人支付機票。(路透)

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

2023-10-11 16:49
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

2023-10-12 07:33
在哈瑪斯前領袖號召群眾進行抗爭行動後，紐約市警自13日起將全體著制服待命。（歐新社）

前哈瑪斯領袖號召抗爭 紐約市警周五起全體著制服待命

2023-10-12 16:52
紐約皇后區傑克遜高地羅斯福大道與74街地鐵站，17日上午發生一名10歲女孩落軌被撞死事故。圖為資料照。(路透)

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

2023-10-17 11:25

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來