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哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

情感攻陷+仿冒平台…法拉盛華女遇殺豬盤 被騙20萬

記者邢易霖／紐約報導
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)
受害人與「平台客服」溝通。(公共安全巡邏隊提供)

近日，公共安全巡邏隊(NYPSP)收到一則涉及詐騙的求助，受害人B女士數月前在紐約168網絡求職平台找到一份家教工作，招聘方以在加州不在紐約為由，與她開始建立情感聯絡，稱B女士就像自己的親「姐姐」，獲取她的情感信任後，哄騙B女士在仿冒Weex的某交易所平台購買加密貨幣，承諾能夠賺取高額收益。然而，這項投資事後被證明為涉嫌欺詐的行為，導致她損失20萬元。

交易平台的「客服」告訴受害人，需要支付稅款和匯率差才能全額提取資金。(公共安全巡...
交易平台的「客服」告訴受害人，需要支付稅款和匯率差才能全額提取資金。(公共安全巡邏隊提供)

根據B女士的描述，嫌犯是一位年輕人，一直以他日后會回到紐約來建立情感關係，稱她為自己的親「姐姐」，並強調他們之間特別像家人。在贏得她的好感之後，他透露自己通過加密貨幣已經賺取大量資金，又得知她想努力賺錢開一家美甲店，於是開始實施「親情式」的欺詐。

此外，嫌犯還說，由於大額資金在交易所和銀行轉帳時可能會產生相對高額的手續費，B女士可以通過私下轉帳以減少手續費，由此他安排專人在法拉盛與她面交現金。在面交過程中，她發現線下四次交易都涉及不同的人，其中一個人甚至開著紐約州的車牌。

嫌犯讓受害人B女士在據信為仿冒的Weex交易所購買加密貨幣。(公共安全巡邏隊提供...
嫌犯讓受害人B女士在據信為仿冒的Weex交易所購買加密貨幣。(公共安全巡邏隊提供)

B女士表示，她與嫌犯聊了數月。一開始，在他的建議下，她購買了加密貨幣，成功賺取了1000元。後來，他告訴她最近的回報很好，建議她投入更多資金以獲取更多收益。於是，她開始四處向朋友借錢，總共又投入了10多萬元。最終，當她獲利40萬元以後想要提取這筆錢時，交易平台的客服告訴她需要支付稅款和匯率差才能全額提取資金。

這時，她才察覺到事情不對勁，而嫌煩繼續勸說她進行轉帳。身邊的朋友則警告她要謹慎，認為這可能是詐騙，騙子正利用各種借口欺騙她。在報案後，嫌犯意識到她已經察覺，並告訴她不可能取回資金，然後將她拉入黑名單並刪除好友。

目前，警方正在對此案進行進一步的調查。據了解，這個仿冒的交易平台已經更換了名稱，但仍在繼續運營。盡管平台的客服窗口沒有關閉，但他們不再回應B女士的消息，窗口顯示已讀未回。

紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)提醒社區居民，騙子可能已在身邊潛伏，他們可能是你新認識的朋友，或者是你認識已久的朋友，大家務必小心謹慎，警惕網絡詐騙，也要警惕社區內舉辦的投資研討會。騙子已經在社區內活躍，民眾應該防患於未然，切勿掉以輕心。請時刻保持警惕，不要給騙子可乘之機。

B女士線下四次交易，都涉及不同的人，其中一人開著紐約州的車牌。(公共安全巡邏隊提...
B女士線下四次交易，都涉及不同的人，其中一人開著紐約州的車牌。(公共安全巡邏隊提供)

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