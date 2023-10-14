以巴支持者聚時報廣場示威 紐約全市戒備

時報廣場示威現場。（張傑克提供）

中東戰爭引發的國際影響持續在紐約市 發酵，在以色列 與巴勒斯坦 伊斯蘭激進主義團體哈瑪斯(Hamas)的戰爭即將滿一周之際，前哈瑪斯領導人梅沙爾(Khaled Meshaal)公開敦促全球穆斯林群體加入抗議以色列的行動之中；為此，紐約市警(NYPD)全體制服警員被要求從13日(周五)起進入待命狀態，時報廣場(Times Square)則在當日聚集有不同陣營的大批示威者，使現場氣氛一度緊張。

根據社交媒體中流傳圖片，警員從當日中午時分開始在時報廣場範圍內列隊集結，隨後在下午約2時30分前後封鎖曼哈頓百老匯大街42街路口，僅允許抗議者進入。

現場可見，支持巴勒斯坦人的示威者手持「支持巴勒斯坦抵抗」等標語，其中有人站在裝飾有巴勒斯坦國旗的汽車之上，亦有人在現場分發頭巾。

該集會於下午3時開始後，示威者在現場高呼「解放巴勒斯坦」，並有人手持標牌支持巴勒斯坦裔美國記者阿克勒(Shireen Abu Akleh)，其在2022年於約旦河西岸城市傑寧採訪時被以色列國防軍槍殺，隨後美國當局宣布對案件進行獨立調查。

據了解，本次示威由多個市內巴勒斯坦團體組織，其中包括紐約伊斯蘭領導委員會「Majlis Ash-Shura」，其下屬有數十座清真寺和穆斯林組織。

同時，在巴勒斯坦示威人群的另一面，亦有以色列支持者揮舞母國和美國國旗以示抗衡，並不時重複高喊「美國、美國」。

由於紐約市有以色列以外最大的猶太人口，在梅沙爾呼籲全球伊斯蘭信仰組織及群體舉行抗議活動後，市警已要求全體警員履職，並加派額外資源至學校及宗教場所。市警情報人員表示，加強安全措施目的為安撫市民，加強威懾，而並不反映任何威脅即將發生。

華埠市警五分局早前發布公告，建議居民避免前往中城42街和第7大道等主要抗議區域，並表示未預見華人社區會出現治安風險。五分局警員表示，當日接到上級指令要求特別關注猶太教堂和清真寺，以確保宗教機構和人士安全。當天，市警亦在猶太社區上空部署直升機，以便監視並迅速應對潛在威脅。