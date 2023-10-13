布碌崙校園霸凌…華裔家長持續示威 要求開除涉案學生

上百名華人家長12日中午來到201初中外示威，要求開除霸凌的中東裔學生。（記者顏潔恩／攝影）

布碌崙 (布魯克林)201初中校園霸凌 事件持續延燒，上百名華人家長12日中午繼續來到受害華童的校園外示威，要求開除霸凌的中東裔學生；對此校方給出明確的答覆，無權讓任何學生停課或轉校，示威者也說將繼續發動抗議活動，直到華裔 學生Brian的父親雷先生的控罪被撤除為止。

眾多家長對前一日第20學區委員會舉行的會議結果感到不滿，認為學校並沒有給出正面回應，欺負別人的學生也沒遭到應有的懲罰；示威進行約半小時後，校方邀請幾名家長進入學校開會，幾人稍後傳達會議內容時指出，市警已安排警員觀察中東裔家庭，且會在放學時間加強校園周邊的巡邏。

另外出手打人的成年男子沙博(Hassan Saab)被勒令不得靠近校園，否則就會立即被捕，至於中東裔小孩是否會被停課或開除，校方明確表示沒有權利這麼做。

一名教育人士隨後補充，按照市教育局的規定，學校確實不能強制任何學生退學或轉校，若中東裔或華裔學生都想繼續在201初中就讀，校方都必須允許；倘若是這個結果，他呼籲校方至少讓兩邊學生的課程時間表錯開，避免在校園內碰面和接觸。

不過在放學後，校方可以管制的權限便變得有限，且現在中東裔家庭知道華裔家庭的住址，他擔心轉校也無法解決問題；再來，以現實層面來看，紐約市的住房緊張，哪一方想要搬家轉學都不容易。

他呼籲示威者要理性看待這起案件，若一味將問題搞大，萬一挑起中東裔家庭更多的仇恨，受害家庭更待不下去，「社區積極抗議激憤是好事，但也要尊重受害家庭的意願，否則付出代價的也是他們」。

一名西語裔母親當日參與集會，她透露就讀六年級的兒子，也是遭到這起案件中中東裔小孩的霸凌；兒子表示，對方是三兄弟，去年在204小學讀書時，一次遭到兄弟中的老二揮拳暴打，即是案件中涉及打人的弟弟。當發現是同一個孩子搞霸凌時，她對兒子在校的安全感到擔憂，特別囑咐他放學後不要多停留在學校，遇到有人欺負也不要出手反擊，應打電話給大人處理等。