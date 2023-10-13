法拉盛抓擺攤 華人超市貨架也被抄

市警局及市府機構日前在法拉盛市中心展開執法行動。（讀者提供）

市警局及市府機構日前在法拉盛 市中心進行執法行動，執法二處無證擺攤，並收繳一家華人超市 設於街邊的數箱水果以及木架。

根據現場目擊者，執法行動約在午間展開，兩位販售衣服的街販被執法，一位在緬街近羅斯福大道設攤，另一位則在當地的美國郵政 局附近，其餘無證街販據信已經「聞風」撤離。

此外，一家在法拉盛鬧市的華人超市，涉因在門口外未遵守有關正確布置攤位和物品擺放的法規，而被收繳數箱果蔬及木架。

從目擊者拍攝的現場視頻來看，執法人員十多箱起算的果蔬，其中包括香橙、番茄、香蕉、以及樹莓，此外還收繳了兩個大型商品木架。

法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)向本報記者回應，尚不清楚此次執法行動，但是其辦公室本周已向市清潔局(Department of Sanitation)提出執法請求，希望他們來法拉盛針對擺攤來做大掃蕩以及收繳的執法行動，所以「很有可能」是有關機構來此執法。

據了解，在9月及10月，根據市行政審理和聽證辦公室(OATH)的紀錄，除此次執法外，這家超市已遭市清潔局進行了四次執法，執法的理由為物品擺放不合規以及阻塞人行道等，每次罰款50元。