法拉盛抓擺攤 華人超市貨架也被抄
市警局及市府機構日前在法拉盛市中心進行執法行動，執法二處無證擺攤，並收繳一家華人超市設於街邊的數箱水果以及木架。
根據現場目擊者，執法行動約在午間展開，兩位販售衣服的街販被執法，一位在緬街近羅斯福大道設攤，另一位則在當地的美國郵政局附近，其餘無證街販據信已經「聞風」撤離。
此外，一家在法拉盛鬧市的華人超市，涉因在門口外未遵守有關正確布置攤位和物品擺放的法規，而被收繳數箱果蔬及木架。
從目擊者拍攝的現場視頻來看，執法人員十多箱起算的果蔬，其中包括香橙、番茄、香蕉、以及樹莓，此外還收繳了兩個大型商品木架。
法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)向本報記者回應，尚不清楚此次執法行動，但是其辦公室本周已向市清潔局(Department of Sanitation)提出執法請求，希望他們來法拉盛針對擺攤來做大掃蕩以及收繳的執法行動，所以「很有可能」是有關機構來此執法。
據了解，在9月及10月，根據市行政審理和聽證辦公室(OATH)的紀錄，除此次執法外，這家超市已遭市清潔局進行了四次執法，執法的理由為物品擺放不合規以及阻塞人行道等，每次罰款50元。
針對法拉盛的擺攤亂象及此次執法，社區人士金山表示，這家超市在被執法並被收繳物品之後，門前的位置便會由無證攤販占領，商家曾表示自己納稅付電費，有關人員不執法無證攤販卻大力打壓商家不公平，若不違規又不想無證攤販「鳩佔鵲巢」，在此處放一排空紙箱或有成效。此外，執法行動卻也應該一視同仁，並有一個能解決亂象的長期方案。
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