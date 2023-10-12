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布碌崙中東男毆華生 500華裔家長抗議籲嚴懲

記者顏潔恩／紐約報導
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)
受害學生的父親雷先生(中)出席示威活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)戴克高地201初中日前從校園霸凌升級成華裔、中東裔家庭互毆案件，其中華裔未成年學生遭成年男子毆打，引發華裔家長強烈不滿；11日第20學區委員會在264小學舉行例會前，數百名家長、民選官員、社區領袖在校園外舉行集會，要求嚴懲動手打人的男子。

數百名華裔家長11日在264小學舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)
數百名華裔家長11日在264小學舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)

示威活動上，將近500名華裔家長出席，手持「不要再霸凌」、「保護我們的小孩」等標語，要求動手打小孩的中東裔男子沙博(Hassan Saab)面臨最嚴重的法律制裁，並呼籲布碌崙地區檢察官辦公室展開仔細的調查；他們也認為華裔學生Brian的父親李先生當下拿起掃帚和鏟子，屬於自衛行為，應撤銷對其的控罪。

代表華裔家庭發言的社區人士陳家齡表示，在小孩吵架後，沙博不是像一個有責任心的大人去協助學生溝通，而是一隻野獸般瘋狂襲擊Brian和他的同學，還鼓勵自己的外甥去報復他們；雷先生也低調出席，當被要求發言時僅用廣東話簡單說了句，「感謝各位的支持」，並展示了右手的傷勢。

數百名華裔家長11日在264小學舉行示威，要求嚴懲動手打小孩的男子。(記者顏潔恩...
數百名華裔家長11日在264小學舉行示威，要求嚴懲動手打小孩的男子。(記者顏潔恩／攝影)

華裔家長李女士當日帶著兩名孩子參加示威，她認為案件中的孩子們處於青春期，會吵架也很正常，但最錯誤的是中東裔家庭的大人用武力去解決問題，而不是雙方坐下來妥善溝通；「若沒有法律制裁施暴者，以後誰幫助我們」，類似的情況未來很有可能會發生在自己孩子的身上，所以華人家長現在站出來發表態度很重要。

另名家長林先生則說，雙邊家庭都是少數族裔，他也認為不必以種族作為切入點，單是大人出手打小孩，還將衝突升級到華裔家庭的家門口，挑起第二次的攻擊就很不對了；「現在的問題不只是誰欺負誰，而是有沒有公平處理」，他認為警察不該不分青紅皂白便將雷先生抓起來，對方在當下的情形下有權自衛，指控理應被取消。

州眾議員鄭永佳、州參議員曲怡文、亞裔社區聯合總會負責人陳善莊、華人聯合會等領袖均到場，譴責沙博的暴力行為。

數百名華裔家長11日在264小學舉行示威，要求嚴懲動手打小孩的男子。(記者顏潔恩...
數百名華裔家長11日在264小學舉行示威，要求嚴懲動手打小孩的男子。(記者顏潔恩/攝影)
數百名華裔家長11日在264小學舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)
數百名華裔家長11日在264小學舉行示威。(記者顏潔恩／攝影)

華裔 布碌崙 華人

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