以巴衝突蔓延紐約 雙方人馬以色列領館前對嗆

支持以色列的陣營在領館前集會。(張Jack提供)

中東戰爭引發的餘波在紐約持續發酵。繼激進左派團體「美國民主社會主義」(DSA)8日在時報廣場組織親巴集會引發爭議，支持巴以雙方的團體9日再次在曼哈頓各自集會遊行、隔空對嗆。警方表示，目前紐約市 的公共治安狀況良好，未發生激烈的衝突，也未受到恐怖主義的威脅。

9日的集會主要位於曼哈頓東區的以色列 駐紐約總領館附近。現場目擊者張Jack介紹，親巴團體自下午開始便在領館外示威抗議，反對以方的長期占領和壓迫，呼籲「解放巴勒斯坦」。

支持以方的人群則聚集在親巴人群的街道對面，高舉標語牌和以色列國旗，並齊唱以色列國歌。雙方陣營總人數可能近千。大約一小時後，親巴陣營開始沿42街向東遊行，抵達聯合國總部前方並再度集會。

現場的視頻顯示，支持巴方的與會群眾，除了絕大多數阿拉伯人或其他穆斯林族群外，還包括部分激進左派，以及長期以來與以色列國世俗政權為敵的極端正統派猶太人。

●民代表態 民主黨 分裂

紐約的火藥味從巴以戰爭爆發後不久便開始出現。此前，就在哈瑪斯針對以色列平民的恐怖襲擊剛剛發生後不久，在民主黨內頗具影響力的民主社會主義團體(DSA)，便在社群公開號召追隨者，並於日前參與挺巴集會，引發黨內溫和派與激進派的之間矛盾。

正在中國出訪的國會參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、民主黨州委員會主席賈可布(Jay Jacobs)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)等均公開斥責，表示這樣的集會「令人憎惡」。當時正在拉美訪問的紐約市長亞當斯(Eric Adams)也於當日發推，表示極端人士對恐怖分子的支持「令人作嘔」。

民主黨內與民主社會主義團體關係密切的部分進步派議員則陷入尷尬。國會眾議員、民主社會主義團體成員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)並未參加及宣傳這一集會，她發表聲明，稱「以最強烈的措辭譴責哈瑪斯的行為」，並表示必須盡快停火。同屬該團體的國會眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)也發表類似聲明，除譴責哈瑪斯外，同時也指責以色列對加薩地帶的封鎖。