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運輸工會：乘客攻擊 致MTA人力短缺

記者許君達／紐約報導
運輸工會稱，乘客粗暴對待員工是導致MTA人力不足的重要原因。(記者和釗宇／攝影)
運輸工會稱，乘客粗暴對待員工是導致MTA人力不足的重要原因。(記者和釗宇／攝影)

大都會運輸署(MTA)目前缺乏員工，並導致地鐵的運營受到影響。運輸工會認為，導致人力缺乏的主要原因是來自乘客的粗暴對待甚至傷害。

數據顯示，從今年年初以來，每月因人手不足而造成的地鐵延誤次數一直在攀升，8月的數字達到5640次，比1月的1500次有了大幅增加。今年到目前為止，人力短缺是導致地鐵延誤的第三大原因，僅次於維修問題和警察出警。

紐約公共交通工會(TWU Local 100)表示，地鐵員工短缺很大一部分原因應歸咎於來自乘客對工作人員的攻擊。據統計，今年前八個月共發生了51起針對地鐵員工的襲擊事件，而2022年全年僅有30起；而截至8月底，乘客向員工吐口水的事件發生了52起，比去年增加了30%。來自乘客愈來愈多的敵意促使部分地鐵一線員工選擇辭職、提前退休或者申請轉崗。

工會副主席戈麥斯(Canella Gomez)表示，如果公眾關心地鐵列車的準點率，就應該同時也關注員工的安全問題，同時也呼籲MTA和警方「有所作為」。

MTA發言人雷斯尼克(Eugene Resnick)則否認這樣的指控，並稱地鐵運營情況並不差，達到了10年內的最好水平。MTA公布的數據顯示，疫情期間，地鐵運營受人力影響最嚴重，此後一直在改善。在情況最嚴重的2021年12月，超過1萬7500班列車因人手不足而比圖定到達終點的時間延誤超過五分鐘，而今年1月，這個數字已降到2000以下。

雷斯尼克引用數據稱，今年人手不足的情況影響了1.5%的地鐵班次，低於去年的3.5%和前年的4.8%，還表示今年有8條地鐵線增加了班次，年底前還會有6條線增班。他介紹，該機構自2021年解除招聘凍結以來，兩年之內已有1419名新的地鐵駕駛員和1066名站務員。

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