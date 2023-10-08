詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

紐約華人藥房老闆對醫療詐騙認罪，藥房被關閉。(取自Google地圖)

因涉嫌參與詐騙 聯邦醫保超過2500萬元，紐約華人藥房老闆陸大成(Dacheng Lu，音譯)近日在紐約東區聯邦法庭認罪。他預計將於明年1月底接受判刑，最高將面臨十年監禁。他與同夥以直接或間接方式給予醫生回扣，並指使醫生將處方開給他們的藥房，再向政府申請醫療保險報銷。

根據起訴書，44歲的陸大成住在長島大頸(Great Neck)，是布碌崙(布魯克林)888大藥坊(888 Pharmacy Inc.)和惠康大藥坊(Huikang Pharmacy Inc.,音譯)的聯合所有人。

在2015年1月至2022年12月期間，陸大成和他人將持有聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)和醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的病患，推薦給可以開具局部用藥和止痛貼片的醫療診所，之後則向政府報銷；而給病患們開具他們本不需要的局部用藥和止痛貼片的診所，則從陸大成處收取抽成回扣。

本案由司法部 刑事司(Justice Department's Criminal Division)、紐約東區聯邦法院、聯邦調查局(FBI)、衛生與公眾服務部辦公室聯合調查，目前，陸大成對其參與醫療保險欺詐的罪行供認不諱，將於2024年1月24日被判刑，最高可面臨十年監禁，具體刑期將由聯邦法官進一步裁決；目前，888大藥坊和惠康大藥坊也已經關門歇業。

司法部發表聲明稱，打擊醫療保健欺詐是當局重要工作，自2007年3月以來，在全美已經起訴了超過4200名罪犯，他們詐騙聯邦醫療保險合計超過190億元。