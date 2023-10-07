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紐約客談／天災頻發 紐約已非長久宜居之地

紐約客談

近期天災的頻發，除了顯示出紐約市府處理不當，也從側面不斷提醒人們此地非長期宜居之地。排水基建的老化，固然是主因，但根源卻在於其地理位置，長久來看難以抵禦自然環境的變遷。而面對低窪的地勢、海平面的上升、摩天大樓的下陷……，任誰也無法阻擋洪水氾濫、淹水成災等「末日場景」，逐漸從好萊塢災難電影走進現實。

仔細分析，皇后區法拉盛的華人聚集區，更是存在較大隱患。就在上周，NASA位於加州的噴射推進實驗室與羅格斯大學地球和環境科學系發表研究報告，直指法拉盛的可樂娜公園和拉瓜地亞機場，是全市下沉速度最快的地區，淹水概率極大。回想2021年艾妲(Ida)颶風過境，皇后區大部分地下室洩洪嚴重，數位居民甚至被淹死家中。

曼哈頓也好不到哪裡。在近期美國地質調查所與羅德島大學(University of Rhode Island)的共同研究中，曼哈頓密集的摩天大樓，不斷在加速紐約市的下沉速度，目前已經遠遠超過全球平均的海平面上升指數，使紐約市未來淹水的風險快速增加。雖然地質專家認為，整個曼哈頓不會完全滅頂，但當艾妲等級的颶風來襲時，當地極易發生大洪水災難。

拋開金融之都的光環，除卻治安、衛生、教育等人為因素，單從自然條件來看，紐約市已經不是一個宜居城市，更非新移民華人家庭買房安家的首選。即使市府本周推出MTA未來20年報告，承諾無論花費多少代價，都要翻新交通基建，增強全市水災抵禦能力。但這缺乏明確資金支持和實施時間線的「海市蜃樓」，實在無法在下次颶風到來前，再提供一個安全的保證。

紐約市 曼哈頓 颶風

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