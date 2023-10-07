班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

中東裔一家四口攜帶武器到華裔家庭的門口前。(Angie提供)

布碌崙 (布魯克林)班森賀日前發生一起華裔 與中東裔家庭互毆的案件，一名華裔男童疑在校和中東裔學生引發爭執，被對方叫來家裡的大人到校，對著男童毆打；數日後，對方一家四口再度找上華裔家庭的住所，攜帶武器在其前院開始互毆，最終雙方人馬各有一名男子被控罪。

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起華裔與中東裔家庭互毆的案件。（讀者提供）

打籃球引發肢體衝突

該案件發生於9月28日(周四)下午2時左右，在位於班森賀201初中的籃球場，據華裔母親Angie講述，當時，13歲的兒子Brian與其他族裔的同學在打籃球。這時，一對分別就讀六年級及八年級的中東裔兩兄弟，突然走進場內搗亂。

據兒子Brian所述，兩兄弟在校內是「出了名地會製造麻煩」，大家都不願讓他們加入，可哥哥不由分說搶走籃球，當一名非洲裔同學上前想搶回時，遭對方搧了一巴掌。雙方人馬的肢體衝突一觸即發，一番打鬥後，中東裔的弟弟臉部被擦出血，兄弟倆立即就打電話通知父母。

不久後，他們的母親、還有一名據信是舅舅的男子抵達現場，當被問及當時情形，受傷的弟弟指著Brian，說是他打傷自己，舅舅便突然衝向Brian追著打。

華裔男童被打至送院

Angie形容，這位舅舅人高馬大，對著兒子一番毆打，事態引起校方注意後，學校報警，並將Brian送到醫院接受治療。

她回憶道，她匆匆趕到醫院時，這名中東裔的母親也在急診室，看到她時還走到跟前威脅，「我知道你們住在哪裡」；儘管感到害怕，兒子隔日還是返校，並到校長室與一名華警配合調查，華警在當時對他說，當日下午便會到出手打人的男子家裡將其逮捕，不過若對方拒絕應門，警員也無法強行進屋。

當下她以為事情告一段落，不料9月30日(周六)時，對方同一批人、兩大兩小登門報復，幾人最初將車停在街角，由於不知道具體地址，只能逐個按門鈴。

根據Angie描述，當時自己與丈夫在家中，看到四人站在前院的圍籬外面，手持鐵棒球棍、鐵支等武器，開始用帶有種族歧視的字眼謾罵，並衝過來要打人。

為了自保，她和丈夫隨手拿起掃把、鏟子走出家門，雙方開始在其住家前院互毆，現場頓時陷入混戰；過程中，丈夫的頭被棒球棍擊中，頭骨破裂而縫了六針，手指也被打斷，相信是有民眾目擊後報警，不久後傷勢較重的丈夫被送往醫院搶救。

丈夫的頭被棒球棍擊中，縫了六針。(Angie提供)

丈夫被打到手指破裂骨折。(Angie提供)

雙方各有一男被控罪

Angie說，一開始甚至不知道丈夫被送到哪裡，致電多家醫院尋找他的下落，最後他直到10月1日(周日)傍晚才回家；丈夫指，在醫院檢查後隨即就被送往布碌崙刑事法庭控罪，夫婦倆後來跑到警局，警方說，現場多個視頻拍到丈夫手持武器，必須將他逮捕控罪。

丈夫被控七項罪名，最嚴重的為一項使用武器意圖致傷的攻擊罪；而名為沙博(Hassan Saab)的中東裔男子則是同起案件中被逮捕的另名男子，他涉及在校園和住處前攻擊他人，被控12項罪名，除攻擊外還有危害兒童福利等罪名。

州參議員曲怡文辦公室幕僚長張意表示，已和校方通過話了解情況，11日(周三)市教育局 將舉行聽證會，Brian也會作證，決定中東裔小孩是否有退學的必要。此案目前已挑起華社的怒火，但她呼籲大眾不要將每件事上升至種族問題，涉案雙方都是少數族裔，應理性解決問題、強調安全問題才是最重要的。