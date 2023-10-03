新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

9月29日是華人 總要慶祝的中秋佳節，住在新鮮草原的王女士也計畫和家人團圓相聚，可她沒料到，就在外出為節日採購的一小時內，竟然遭遇入室盜竊，為損失財物心痛之餘，王女士更多是震驚，「我裝著攝像頭，而且在好區，偷到我家裡，真的是做夢也想不到！」

王女士說，9月29日下午3時左右，她和家人全體出門。她安裝在住宅外的攝像頭顯示，兩個講著西班牙語的蒙面盜竊者，在3時6分左右靠近王女士家門前門，並在四處觀察確定沒事後，試圖撬開前門，奈何無果。兩名竊賊於是繞道王女士住宅的後院，因為王女士住的是獨棟屋，因此兩名竊賊十分小心地四處查看後，才翻入後院的圍欄。

翻入後院後，其中一名竊賊淡定地看一眼攝像頭，然後花了十幾分鐘打開後門，大約於3時55分進入王女士屋內，王女士於4時15分左右回家，當她開門時，就聽見兩門竊賊從後院逃跑的聲音，意識到遭遇盜竊的她立刻報警，兩名竊賊已經逃之夭夭。

王女士欲哭無淚地表示，兩名竊賊偷了許多高價值的首飾手表還有電子產品，總損失至少達到6000元，除此以外，她還要修理被竊賊破壞的兩扇門，以及收拾一片狼籍的屋內，「他們把東西翻得亂七八糟，而且因為當天下雨，他們踩著後院的泥把家裡都踩髒，我這兩天都在收拾，氣得胃疼」。

她還覺得蹊蹺的一點是，竊賊為何在她入屋時就及時逃跑？事後她查看監控錄像，發現一輛白色貨車十分可疑。這輛車在2時30分左右經過王女士家門口，大約在2時45分回到王女士住宅對面，並停了數十分鐘，「可能他們那時候在觀察」；4時12分左右，這輛車再次經過王女士住宅門口，對此她表示，「實在是太巧合，我不能不懷疑」。

王女士唯一慶幸的是家中沒放現金，她建議愛放現金在家的華人儘量把錢存進銀行。她也抱怨自己忘記把家中攝像頭的手機通知功能開啟，這樣一旦有人靠近前門，她就能收到通知及時報警。警方表示已經立案，正在調查之中。

然而，作為在十幾棟聯排別墅中唯一一個安裝攝像頭的王女士，還是不明白，為何竊賊會盯上她，「而且我這區已經很安全，雖然和以前不能比，但是這個事情我真的做夢也想不到發生在我身上，而且發生在中秋節，一點都不快樂」。