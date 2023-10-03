我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

新鮮草原華人家 中秋節被闖空門 屋主：做夢也想不到

記者高雲兒／紐約報導
兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)
兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

9月29日是華人總要慶祝的中秋佳節，住在新鮮草原的王女士也計畫和家人團圓相聚，可她沒料到，就在外出為節日採購的一小時內，竟然遭遇入室盜竊，為損失財物心痛之餘，王女士更多是震驚，「我裝著攝像頭，而且在好區，偷到我家裡，真的是做夢也想不到！」

王女士說，9月29日下午3時左右，她和家人全體出門。她安裝在住宅外的攝像頭顯示，兩個講著西班牙語的蒙面盜竊者，在3時6分左右靠近王女士家門前門，並在四處觀察確定沒事後，試圖撬開前門，奈何無果。兩名竊賊於是繞道王女士住宅的後院，因為王女士住的是獨棟屋，因此兩名竊賊十分小心地四處查看後，才翻入後院的圍欄。

翻入後院後，其中一名竊賊淡定地看一眼攝像頭，然後花了十幾分鐘打開後門，大約於3時55分進入王女士屋內，王女士於4時15分左右回家，當她開門時，就聽見兩門竊賊從後院逃跑的聲音，意識到遭遇盜竊的她立刻報警，兩名竊賊已經逃之夭夭。

王女士欲哭無淚地表示，兩名竊賊偷了許多高價值的首飾手表還有電子產品，總損失至少達到6000元，除此以外，她還要修理被竊賊破壞的兩扇門，以及收拾一片狼籍的屋內，「他們把東西翻得亂七八糟，而且因為當天下雨，他們踩著後院的泥把家裡都踩髒，我這兩天都在收拾，氣得胃疼」。

她還覺得蹊蹺的一點是，竊賊為何在她入屋時就及時逃跑？事後她查看監控錄像，發現一輛白色貨車十分可疑。這輛車在2時30分左右經過王女士家門口，大約在2時45分回到王女士住宅對面，並停了數十分鐘，「可能他們那時候在觀察」；4時12分左右，這輛車再次經過王女士住宅門口，對此她表示，「實在是太巧合，我不能不懷疑」。

王女士唯一慶幸的是家中沒放現金，她建議愛放現金在家的華人儘量把錢存進銀行。她也抱怨自己忘記把家中攝像頭的手機通知功能開啟，這樣一旦有人靠近前門，她就能收到通知及時報警。警方表示已經立案，正在調查之中。

然而，作為在十幾棟聯排別墅中唯一一個安裝攝像頭的王女士，還是不明白，為何竊賊會盯上她，「而且我這區已經很安全，雖然和以前不能比，但是這個事情我真的做夢也想不到發生在我身上，而且發生在中秋節，一點都不快樂」。

她表示，聽說此事的鄰居紛紛表示害怕，她表示，如果發生類似情況，如果鄰居發現，並在家中及時報警，就能預防此事發生，「要不然今天去我家，明天去你家，我們這樣就是在在縱容犯罪，報警就是保護對方，也保護自己」。

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)
兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)
王女士於4時15分左右回家，當她開門時，就聽見兩門竊賊從後院逃跑的聲音，意識到遭...
王女士於4時15分左右回家，當她開門時，就聽見兩門竊賊從後院逃跑的聲音，意識到遭遇盜竊的她立刻報警，兩名竊賊已經逃之夭夭。(王女士提供)
翻入後院後，其中一名竊賊淡定地看一眼攝像頭。(王女士提供)
翻入後院後，其中一名竊賊淡定地看一眼攝像頭。(王女士提供)
兩名竊賊於是繞道王女士住宅的後院，因為王女士住的是獨棟別墅，因此兩名竊賊十分小心...
兩名竊賊於是繞道王女士住宅的後院，因為王女士住的是獨棟別墅，因此兩名竊賊十分小心地四處查看後，才翻入後院的圍欄。(王女士提供)
王女士住宅被毀壞的門。(王女士提供)
王女士住宅被毀壞的門。(王女士提供)
王女士住宅被毀壞的門。(王女士提供)
王女士住宅被毀壞的門。(王女士提供)
王女士欲哭無淚地表示，兩名竊賊偷了許多高價值的首飾手錶還有電子產品，總損失至少達...
王女士欲哭無淚地表示，兩名竊賊偷了許多高價值的首飾手錶還有電子產品，總損失至少達到6000元。(王女士提供)

華人

上一則

亞裔民權組織：平權措施不應被推翻

延伸閱讀

健信醫保CenterLight 中秋節慶祝會

健信醫保CenterLight 中秋節慶祝會
竊賊踩點 亞市華女遭闖空門搜括財物

竊賊踩點 亞市華女遭闖空門搜括財物
駭中控系統盜車 不用1分鐘

駭中控系統盜車 不用1分鐘
偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

熱門新聞

畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快