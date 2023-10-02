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華埠「中國日」遊行 市長亞當斯、總領事黃屏出席 盼帶動社區復甦

記者許君達／紐約報導
華埠舉行「第12屆慶祝中國日、國慶和中秋節文化大遊行」，市長亞當斯出席。(記者許君達／攝影)
華埠舉行「第12屆慶祝中國日、國慶和中秋節文化大遊行」，市長亞當斯出席。(記者許君達／攝影)

由美國繁榮華埠總會主辦的「第12屆慶祝中國日、國慶和中秋節文化大遊行」10月1日在曼哈頓華埠舉辦，市長亞當斯(Eric Adams)和中國駐紐約總領事黃屏參加遊行，州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)以及部分僑團代表亦出席。

遊行前升美中兩國國旗，圖為亞當斯與民選官員參加升旗儀式。(記者許君達／攝影)
遊行前升美中兩國國旗，圖為亞當斯與民選官員參加升旗儀式。(記者許君達／攝影)

活動的主舞台位於華埠勿街(Mott St.)交擺也街(Bayard St.)路口處，遊行開始前，亞當斯和黃屏分別代表各自國家升美中兩國國旗。隨後，遊行隊伍沿勿街南行，至且林士果(Chatham Square)後轉向北行，進入包厘街(Bowery)，行至包厘街交擺也街路口處，再轉入擺也街，最終在擺也街交伊莉莎白街(Elizabeth St.)處結束。

亞當斯(中白衣者)與中國駐紐約總領事黃屏(左二)共同參與遊行。(記者許君達／攝影...
亞當斯(中白衣者)與中國駐紐約總領事黃屏(左二)共同參與遊行。(記者許君達／攝影)

在遊行隊伍中，民選官員和中領館代表與紐約市消防局共組方陣，走在最前方，此外還有舞龍舞獅、漢服、中國傳統舞蹈和鼓樂隊等表演團隊，以福建同鄉會為代表的部分僑團也組織了自己的方陣，參與遊行。

遊行開始前，舉行華人傳統的舞獅表演。民選官員與中領館官員為獅子送上生菜，寓意「生...
遊行開始前，舉行華人傳統的舞獅表演。民選官員與中領館官員為獅子送上生菜，寓意「生財」。(記者許君達／攝影)

亞當斯表示，他看到華埠社區民眾和商家在面臨如此多困難的情況下，依舊堅韌而毫不動搖地堅持著自己的生活和生意。他說，華埠的繁榮是紐約整體繁榮的一部分，看到如此多的遊客來到這裡，盡情消費、滿意而歸，亞當斯對此表達感謝。馬泰表示，中秋節是一個團圓和歡聚的節日，很高興在這樣一個好天氣裡與社區歡聚一堂、共慶中秋。

由於正逢天氣晴好的周末，因此在遊行路線沿途有很多遊客或附近居民駐足圍觀，有人拍照錄影，也有人議論市長亞當斯的到來。市民Rafael偶然從且林士果路過，對路遇市長感到有些出乎意料。他說，他其實不知道這是什麼節慶，但遊行看起來熱熱鬧鬧，感覺挺有意思。

華人社區對於遊行活動的反饋不一。附近居民張先生表示「很好。」參與遊行的一些華人社團也一邊合影一邊高喊「祝祖國繁榮昌盛」。另一方面，華裔共和黨第25選區市議員候選人曹艾莊則在主舞台旁舉旗聲援香港民主抗爭，他透露，曾有不明人士試圖騷擾和驅趕他，但沒有發生更劇烈的衝突。

華埠 亞當斯 華人

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