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18年之最 紐約市貧富差距拉大 曼哈頓達53倍

記者胡聲橋／紐約報導
數據表明，曼哈頓的收入差距在全國各大城市中最大，富裕階層居民的收入是底層民眾的53倍。(美聯社)
數據表明，曼哈頓的收入差距在全國各大城市中最大，富裕階層居民的收入是底層民眾的53倍。(美聯社)

雖然紐約市經濟正從新冠疫情中復甦，但最新數據表明，曼哈頓的收入差距在全國各大城市中最大，富裕階層居民的收入是底層民眾的53倍。

最窮20% 家庭年收僅萬元

紐約時報報導，根據本月初公布的數據，曼哈頓最富有的五分之一人口，平均家庭年收入為54萬5549元，是最底層20%人口的53倍之多，後者平均收入只有1萬259元。這也是美國自2006年首次公布該數據以來差距最大的一次，這種差距比許多發展中國家都要大。同時，布朗士區和布碌崙(布魯克林)位列美國收入差距最大的10個郡之中。

數據顯示，從整個紐約市看，儘管工資有所增長，但主要是富裕階層在增長；雖然工作崗位正在恢復，但許多都是低薪職位。雖然失業率有所下降，但非洲裔和西語裔的失業率仍然很高。

工資上漲 富人受益最多

根據新學院(New School)紐約市事務中心的數據，富裕階層從工資上漲中獲益最多。低薪工人，如餐廳服務員和兒童保育員，去年的平均收入為4萬元，在2019至2022年期間，經通貨膨脹調整後，他們的工資每年僅增加186元。然而，在高技術和金融等領域平均收入為21萬7000元的高薪者，在這些年中每年平均加薪5100元，即新增收入是低薪者的27倍。

家庭收入降幅 全美最大

此外，自新冠疫情以來，紐約中等收入民眾受損嚴重，從2019至2022年，經通脹調整後的家庭收入中位數下降到7萬5000元以下，降幅接近7%，是全國降幅的四倍，也是美國最大城市中降幅最大的城市，這主要是因為服務業工資增長停滯不前，零售業等復甦緩慢造成的。

針對紐約市疫情後貧富差距拉大的現象，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得認為，雖然華社也有貧富兩極化的問題，但由於華人不好吃懶做，有儲蓄習慣和安貧樂道的想法，華社即使低收入者也能活得下去，貧富兩極的人並沒有對立起來，這是和主流社會完全不同之處。

紐約市 疫情 曼哈頓

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